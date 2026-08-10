Польша вводит SMS-оповещения из-за атак России на Украину 10.08.2026, 15:52

Граждан будут информировать о работе боевой авиации.

Граждане Польши получат SMS о взлете боевых самолетов страны. Это будет происходить во время атак России по Украине.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Польши Магдалены Собковьяк-Чернецкой.

30 июля во время массированного российского удара по западу Украины крылатая ракета вошла в воздушное пространство Польши. Система на военной стороне отреагировала должным образом, говорит чиновник.

Однако система гражданского извещения не сработала во время инцидента. Поэтому сейчас ведется работа по ее улучшению.

Сегодня, по словам Собковьяк-Чернецкой, Правительственный центр безопасности и Министерство внутренних дел делают выводы из этого опыта.

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши и Оперативное командование ВС принимают участие в переговорах с Советом безопасности правительства. Цель, отметила она, состоит в том, чтобы «еще больше закрыть всю систему».

Собковяк-Чернецкая заявила, что теперь гражданам будет также поступать информация по SMS об опасной ситуации, которая все еще находится на территории Украины.

«Если на наших бойцов будет совершено нападение, мы передадим еще больше информации, используя систему Правительственного центра безопасности», - сказала она.

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