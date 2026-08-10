Работники ТЭЦ-4 устроили «сюрприз» для минчан

Работники ТЭЦ-4 устроили «сюрприз» для минчан3
- 10.08.2026, 16:16
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Часть жителей столицы проснулась от запаха паленой резины.
Минчане сегодня массово жаловались в соцсетях на неприятный запах в юго-западных районах города ночью и утром. Об этом сообщали жители Московского, Октябрьского и Фрунзенского районов столицы.
«Минск, пять часов утра, — пишет в Threads aksenc.mm. — Кто-нибудь знает, что за отвратный запах паленой резины на улице?! Преимущественно Фрунзенский район, я думала уже с ума сошла, воняет до ужаса просто».
Как оказалось, причина неприятного запаха – мазут, который сжигали на минской ТЭЦ-4. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Писали же вроде, что ТЭЦ-4 мазутом будут топить для какой-то обработки.
— Матусевича. Тоже разит, проснулась в 6 утра с испугом что это воняет газ в квартире.
— В Курасовщине то же самое как минимум с четырех утра.
— Октябрьский район тоже , вообще думала газом пахнет.
— Проснулась от этого запаха в четыре. Все окна закрыла, реально плохо стало. Это ужасно.
— Также возле метро «Малиновка». Около четыре утра встала от очень плохого самочувствия, голова болела, дышать было невозможно, закрыла все окна, не понимала — это уже кажется или в реальности. Утром не поняла, пропал ли.