Работники ТЭЦ-4 устроили «сюрприз» для минчан 3 10.08.2026, 16:16

2,984

Часть жителей столицы проснулась от запаха паленой резины.

Минчане сегодня массово жаловались в соцсетях на неприятный запах в юго-западных районах города ночью и утром. Об этом сообщали жители Московского, Октябрьского и Фрунзенского районов столицы.

«Минск, пять часов утра, — пишет в Threads aksenc.mm. — Кто-нибудь знает, что за отвратный запах паленой резины на улице?! Преимущественно Фрунзенский район, я думала уже с ума сошла, воняет до ужаса просто».

Как оказалось, причина неприятного запаха – мазут, который сжигали на минской ТЭЦ-4. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Писали же вроде, что ТЭЦ-4 мазутом будут топить для какой-то обработки.

— Матусевича. Тоже разит, проснулась в 6 утра с испугом что это воняет газ в квартире.

— В Курасовщине то же самое как минимум с четырех утра.

— Октябрьский район тоже , вообще думала газом пахнет.

— Проснулась от этого запаха в четыре. Все окна закрыла, реально плохо стало. Это ужасно.

— Также возле метро «Малиновка». Около четыре утра встала от очень плохого самочувствия, голова болела, дышать было невозможно, закрыла все окна, не понимала — это уже кажется или в реальности. Утром не поняла, пропал ли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com