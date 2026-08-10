Премиальные автобренды начали терять покупателей 6 10.08.2026, 16:02

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Фото: Ford

Одного престижного логотипа больше недостаточно.

Премиальные автомобильные бренды столкнулись с неожиданной проблемой, их владельцы все чаще переходят на более доступные массовые модели. Согласно исследованию J.D. Power, в первой половине 2026 года 32% покупателей, сдававших среднеразмерный премиальный внедорожник, выбрали автомобиль массового бренда, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

В эту категорию входят такие модели, как BMW X5, Lexus RX и Lincoln Nautilus. Среди покупателей компактных премиальных внедорожников доля перешедших на массовые марки составила 30%.

Фото: 2026 Toyota RAV4

Фото: Lincoln

Фото: Ford

При этом дело не только в цене. Средняя стоимость приобретенного массового среднеразмерного внедорожника составила $51 500 против $70 600 у сданных премиальных автомобилей. Исследователи отмечают, что современные массовые модели предлагают многие технологии и функции, которые раньше были характерны исключительно для дорогих машин.

«Автомобили массового рынка стали достаточно технологичными, чтобы предложить многие качества, которые раньше считались преимуществом премиальных брендов», — отмечают авторы исследования.

Разрыв между двумя сегментами также сокращается по уровню удовлетворенности владельцев. Согласно другому исследованию J.D. Power, разница между премиальными и массовыми марками уменьшилась с 66 баллов в 2008 году до 29 баллов по шкале из 1000.

Особенно часто от премиальных автомобилей отказываются представители поколений миллениалов и зумеров. При этом покупатели с доходом от $200 000 в год чаще сохраняют приверженность люксовым маркам.

Одного престижного логотипа для привлечения покупателей становится недостаточно. Премиальным брендам придется делать ставку на качество обслуживания и опыт владения, если они хотят оправдать более высокую цену.

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