«Белавиа» предупредила о сбоях из-за ограничений в России
- 10.08.2026, 15:45
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Самолеты вынуждены обходить закрытые участки воздушного пространства.
«Белавиа» вынужденно вносит изменения в оперативный план полетов из-за действующих в России ограничений на использование воздушного пространства. Об этом предупредила своих пассажиров 10 августа пресс-служба белорусского авиаперевозчика.
Самолеты компании «для обеспечения безопасности» облетают закрытые зоны в Российском воздушном пространстве, на отдельных направлениях проводятся технические посадки для дозаправки.
«Эти меры сказываются на полетной программе в целом и влекут за собой как задержки, так и корректировки в расписании», — сообщили в «Белавиа».
Авиаперевозчик посоветовал пассажирам в ближайшие дни проверять актуальный статус рейса в разделе «Табло вылета-прилета» на сайте belavia.by или аэропорта вылета.
«Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и по возможности сокращаем неудобства, вызванные сложившейся ситуацией», — подчеркнули в авиакомпании.