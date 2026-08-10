Российским пропагандистам раздали «спец-VPN» для доступа во «внешний интернет» 5 10.08.2026, 16:24

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Власти помогают госСМИ обходить собственные блокировки.

Российские пропагандистские СМИ начали получать от правительства специальные средства для обхода блокировок и доступа во «внешний интернет». Это выяснило «Агентство», изучив выложенную хакерской группировкой Black8Mirror переписку замглавы Минцифры Беллы Черкесовой. В феврале этого года глава ведомства Максут Шадаев переслал Черкесовой сообщение от Олега Капранова, который, как установили журналисты, является руководителем проекта «Технологии» в «Российской газете». Капранов пожаловался, что на фоне блокировок и ограничения VPN-сервисов работа редакции «на внешнем контуре, работа по контр-пропаганде стала крайне затруднительной».

«Я знаю, что коллеги из информагентств, коллеги из ВГТРК нашли способы обеспечивать себе доступ во внешний интернет для служебных нужд редакции. Может ли Минцифры помочь нам с этим каким-то образом?» — написал Капранов. Он также перечислил конкретные проблемы, с которыми сталкивается редакция. Это ограничение связи с внешними корреспондентами, «перегонка фото и видеоконтента», а также возможность «выгружать нужные нам фото и видеоматериалы из YouTube, из фотобанков APF, Reuters и других». В ответ Черкесова написала Шадаеву, что обсудит этот вопрос с автором обращения.

Схема, при которой чиновники и сотрудники государственных СМИ получают доступ во «внешний интернет» без фильтрации трафика, тогда как обычных граждан ограничивают «белым списком» ресурсов, действует в Иране. Обойти ограничения в стране можно с помощью VPN, но гигабайт трафика в этом случае будет стоить около $2,7, писало Euronews.

С начала полномасштабной войны в Украине российские власти заблокировали большинство популярных соцсетей и ресурсов, в том числе YouTube, Instagram, Facebook, X, Discord, LinkdIn, мессенджеры WhatsApp и Telegram. Россияне продолжили пользоваться многими из них с помощью VPN-сервисов. Однако весной этого года глава Минцифры заявил, что перед его ведомством поставили задачу снизить использование VPN в стране. Министерство поручило крупнейшим российским ресурсам ограничить доступ россиянам с включенными VPN, мобильным операторам ввести плату за потребление больше 15 Гб зарубежного трафика и не расширять каналы связи с Европой, чтобы ограничить иностранный трафик.

Одновременно с этим власти стали регулярно отключать мобильный интернет и ввели «белый список» — перечень доступных при шатдаунах ресурсов, в который попали государственные сайты, банковские приложения и пропагандистские СМИ. Осведомленные источники Reuters ранее говорили, что в Москве изучили опыт Китая и Ирана по ограничению доступа в интернет. После этого чиновникам дали команду найти способ блокировать обширные сегменты сети. Эксперты RKS Global ранее прогнозировали, что полный переход на интернет по «белому списку» в России может состояться к 2028 году.

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