Почему китайская элита продолжает уезжать из страны 4 10.08.2026, 16:51

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Высокие доходы и технологии не заменяют доверия между людьми.

Несмотря на стремительное развитие экономики, технологий и инфраструктуры, часть обеспеченных китайцев продолжает искать возможность уехать из страны. Причина часто связана не с политикой или уровнем доходов, а с повседневным ощущением недоверия и социальной отчужденности, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Издание приводит историю жительницы Пекина, которая в 2018 году увидела мужчину с приступом на автобусной остановке. Пока она ждала скорую около 15 минут, мимо прошли десятки людей, но никто не попытался помочь. После этого женщина решила покинуть Китай и впоследствии переехала в США.

Подобные настроения получили собственное название — «наука об отъезде». Китайцы, перебравшиеся на Запад, рассказывают не столько о демократии и свободе, сколько о простых вещах: незнакомцы улыбаются и помогают, соседи общаются, а профессиональные отношения не всегда требуют постоянного угадывания скрытых мотивов.

«Люди хотят большего, чем материальный комфорт и технологический прогресс. Они хотят настоящих отношений и сообществ», — пишет издание.

Проблема связана с низким доверием между незнакомыми людьми. Страх стать жертвой мошенничества или обвинения в случае помощи пострадавшему заставляет многих проходить мимо.

При этом государственные кампании призывают граждан проявлять «сострадание» и помогать окружающим. Однако независимые общественные организации, способные формировать устойчивые связи между людьми, власти зачастую воспринимают как угрозу.

«Камеры наблюдения могут сдерживать преступников, но они не способны создать доверие между незнакомцами», — отмечают авторы.

В результате Китай может предлагать удобную инфраструктуру, быстрые поезда и современные технологии, но для части состоятельных граждан этого недостаточно, чтобы чувствовать себя частью свободного и доверительного общества.

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