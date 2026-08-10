Путин готовит россиянам ограничения, которые существуют в КНДР 25 10.08.2026, 17:06

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Владимир Путин

Фото: Getty Images

В РФ это смогут почувствовать уже скоро.

Через два года россияне могут остаться без привычного интернета - глава Кремля Владимир Путин готовит им систему, которая уже давно работает в Северной Корее. И это лишь часть того, чему он научился у Ким Чен Ина.

Об этом сообщает Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Российский диктатор перенимает опыт у северокорейского режима.

В частности, ограничение интернета, которое россияне испытают на себе в течение следующих двух лет, будет полностью повторять уже действующую систему в Северной Корее. Сами россияне пока даже не догадываются об этом.

Зачем Пхеньяну опыт войны в Украине

Сама КНДР заинтересована в том, чтобы получить практический опыт ведения современной войны, наблюдая за боевыми действиями России против Украины.

Этот опыт может понадобиться Пхеньяну, если страна решит начать свой этап агрессии на Корейском полуострове.

Окно возможностей на фоне противостояния США и Ирана

Аналитики допускают, что именно сейчас Пхеньян видит подходящий момент для действий.

противостояние США и Ирана;

исчерпание боеприпасов, до сих пор поддерживавших стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Японии и Южной Корее придется взять больше ответственности за безопасность. Так или иначе, в Пхеньяне сидит авторитарный неадекват, который очень похож на Путина», - говорится в заявлении Коваленко.

Что известно о сотрудничестве России и КНДР ранее

Между тем, еще 6 августа стало известно, что Северная Корея передала России партию из более 100 баллистических ракет и специальные ракетные подразделения.

В докладе Института изучения войны говорилось, что это позволит Пхеньяну испытывать собственное оружие в реальных боевых условиях.

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