Die Zeit: Дрон атаковал наиболее уязвимую часть крыла украинского Ан-124 в Лейпциге

Die Zeit: Дрон атаковал наиболее уязвимую часть крыла украинского Ан-124 в Лейпциге5
- 10.08.2026, 12:28
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СМИ узнали новые неожиданные подробности.
FPV-дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского самолета Ан-124 «Руслан» именно там, где находятся топливные баки. Это значит, что инцидент в аэропорту Лейпцига был целенаправленной атакой, а не просто «предупреждением».
Об этом сообщает Die Zeit.
Как удалось узнать журналистам, дрон врезался именно в крыло украинского грузового самолета.
Удар пришелся на наиболее чувствительную часть крыла - там, где расположены топливные баки. Однако взрывное устройство по неизвестной причине не сдетонировало.
Кроме того, указано, что дрон был начинен пластической взрывчаткой Semtex.
Его обнаружили спустя четыре часа после атаки - водитель экскурсионного автобуса случайно заметил аппарат на земле, наступил на него и сообщил службе безопасности.
Журналисты отмечают, что новые подробности этого инцидента опровергают первоначальную версию о том, что это могло быть лишь «предупреждением» без намерения нанести реальный ущерб.
Что важно понимать, аэропорт Лейпциг/Галле украинская авиакомпания «Антонов» регулярно использует в качестве базы для своих грузовых самолетов.