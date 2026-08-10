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Die Zeit: Дрон атаковал наиболее уязвимую часть крыла украинского Ан-124 в Лейпциге

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  • 10.08.2026, 12:28
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Die Zeit: Дрон атаковал наиболее уязвимую часть крыла украинского Ан-124 в Лейпциге
Фото: getty Images

СМИ узнали новые неожиданные подробности.

FPV-дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского самолета Ан-124 «Руслан» именно там, где находятся топливные баки. Это значит, что инцидент в аэропорту Лейпцига был целенаправленной атакой, а не просто «предупреждением».

Об этом сообщает Die Zeit.

Как удалось узнать журналистам, дрон врезался именно в крыло украинского грузового самолета.

Удар пришелся на наиболее чувствительную часть крыла - там, где расположены топливные баки. Однако взрывное устройство по неизвестной причине не сдетонировало.

Кроме того, указано, что дрон был начинен пластической взрывчаткой Semtex.

Его обнаружили спустя четыре часа после атаки - водитель экскурсионного автобуса случайно заметил аппарат на земле, наступил на него и сообщил службе безопасности.

Журналисты отмечают, что новые подробности этого инцидента опровергают первоначальную версию о том, что это могло быть лишь «предупреждением» без намерения нанести реальный ущерб.

Что важно понимать, аэропорт Лейпциг/Галле украинская авиакомпания «Антонов» регулярно использует в качестве базы для своих грузовых самолетов.

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