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Представлен новый Mitsubishi ASX нового поколения

  • 10.08.2026, 12:49
  • 2,288
Представлен новый Mitsubishi ASX нового поколения
Фото: Mitsubishi

Кроссовер получил полностью электрическую силовую установку.

Новый Mitsubishi ASX показали на первых официальных фото. Компактный кроссовер претерпит существенные изменения и станет электрокаром.

Кроссовер Mitsubishi ASX третьего поколения появится на рынке до конца года. Об этом сообщает сайт Car Expert.

4,3-метровый электромобиль Mitsubishi ASX VR-e (именно так будет называться модель) не является полностью новой машиной: это экспортная версия кроссовера Foxtron Bria. Эту модель выпускает на Тайване корпорация Foxconn, которая также известна тем, что производит iPhone для Apple.

Фото: Mitsubishi

Оба автомобиля имеют одинаковый дизайн. Новый Mitsubishi ASX отличается обтекаемым силуэтом и расширенными задними крыльями, а его фары и фонари соединены светодиодными полосками.

Никаких отличий от Foxtron Bria нет и в салоне. Электромобиль получил четырехспицевый руль, узкую цифровую приборную панель и 14,6-дюймовый сенсорный экран. Более дорогие версии будут оснащены панорамной крышей, вентиляцией сидений, камерами кругового обзора и электроприводом дверей багажника.

Характеристики Mitsubishi ASX VR-e пока не раскрыты, но ожидается, что и силовые установки будут заимствованы у этой модели. Foxtron Bria выпускается в 231-сильной заднеприводной и 406-сильной полноприводной модификациях. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с.

Фото: Mitsubishi

Обе версии оснащены аккумулятором емкостью в кВт∙ч. Запас хода составляет 466 км с полным приводом и 516 км — с задним. Цена Mitsubishi ASX VR-e пока не объявлена, но его близнец относительно недорог — стоит в эквиваленте 28–34 тыс. долларов.

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