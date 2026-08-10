ГУР сожгло в Крыму два российских «Триумфа» и антенну управления дронами 3 10.08.2026, 12:55

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Появилось видео операции.

Операторы Главного управления разведки из «Group 13» совершили еще одну успешную атаку на российские цели во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на отчет ГУР.

По словам украинских разведчиков, новая операция прошла в начале августа 2026 года.

Ее полностью спланировали и реализовали специалисты спецподразделения «Group 13».

В этот раз под удары воинов ГУР попали:

две вражеские пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф»;

антенна управления дронами «Орион».

Военная разведка Украины отмечает, что для совершения атак на цели врага использовали многоцелевые морские платформы Magura - носители FPV.

«Ориентировочные потери российской оккупационной армии в результате операции «Group 13» могут достигать десятков миллионов долларов. Продолжение следует!», - подчеркнули в ГУР.

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