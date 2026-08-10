В Риме от жары укрываются под землей 2 10.08.2026, 13:10

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Фото: ua.depositphotos.com

Под слоями 2000-летней истории скрывается еще один город, где всегда прохладно.

Римское лето обычно жаркое и влажное, но в этом сезоне температура бьет рекорды: днем она регулярно превышает 39 °C. Как пишет The Independent, чтобы спастись от высокой температуры, туристам советуют спуститься под землю.

«В июле исторический центр Рима ежедневно посещали в среднем от 60 до 80 тысяч человек. Это означает десятки тысяч туристов, которые буквально потеют в очередях у Колизея», – говорится в статье Элизабет Хит.

Отмечается, что любой путеводитель посоветует в жару зайти в церковь – и это действительно работает: мраморный пол, высокие потолки и толстые стены помогают сохранять прохладу. Но если вы действительно хотите спастись от римской жары, стоит спуститься под землю.

Под церквями, улицами и слоями 2000-летней истории существует еще один Рим, где всегда прохладно. Речь идет о подземных археологических памятниках, где температура в течение года остается комфортной, а местами опускается до 10 °C – независимо от того, насколько жарко на поверхности.

Впрочем, прохлада – лишь дополнительный повод посетить эти места. Пять подземных памятников, представленных ниже, относятся к числу самых интересных в Риме. Во многих из них можно буквально увидеть, каким был город в те времена, когда он считался caput mundi – столицей античного мира.

Domus Aurea – Золотой дом Нерона

В середине июня уже было очень жарко, когда автор вместе с туристами ждала в небольшой тени своей очереди на вход в Domus Aurea. Когда появилась гид, одетая в пуховик, шарф и шапку, показалось, что она преувеличивает. Но примерно через 40 минут экскурсии стало понятно, зачем ей такая одежда. Длинные рукава оказались очень кстати.

Частично раскопанные остатки огромного дворца императора Нерона оказались под землей из-за древнеримской практики damnatio memoriae – попытки стереть из истории и памяти упоминания о нежелательных людях.

После смерти Нерона в 68 году нашей эры его дворец, который когда-то занимал до 300 акров, засыпали миллионами тонн строительного мусора. На протяжении 14 веков о нем фактически забыли.

Сегодня экскурсии позволяют увидеть лабиринт соединенных между собой помещений, во многих из которых сохранились фрагменты фресок, мрамора и мозаик. Особенно впечатляет виртуальная реальность, которая позволяет увидеть дворец в чрезвычайно реалистичном виде.

Минус в том, что достопримечательность открыта только с пятницы по воскресенье. Билеты быстро раскупают сразу после начала продаж, поэтому их стоит покупать заранее, пишет Хит.

Остатки помещений Золотого дома Нерона

Фото: Википедия

Раскопки базилики Сан-Клементе

В нескольких минутах ходьбы от туристов, страдающих от жары у Колизея, расположена базилика Сан-Клементе. Пожалуй, именно она лучше всего в Риме демонстрирует, как на протяжении веков различные слои города наслаивались друг на друга, а старые постройки использовались заново.

Под базиликой XII века находится раннехристианская церковь IV века, а еще ниже – жилой дом I века нашей эры и митреум – пещерный храм, посвященный восточному божеству Митре.

Под землей до сих пор течет вода по древнему каналу, создавая особую атмосферу темного и загадочного места.

Вход в верхнюю базилику бесплатный, а для посещения археологической части необходимо приобрести билет.

Митреум в базилике Сан-Клементе

Фото: Википедия

Domus Romane во дворце Валентини

Автор называет этот подземный археологический памятник одним из своих любимых и признается, что почти не хочет рекомендовать его широкой публике, чтобы он не стал слишком популярным.

Domus Romane расположены на глубине семи метров под дворцом Валентини XIX века. Вход находится недалеко от колонны Траяна.

Это один из наиболее хорошо сохранившихся археологических памятников Рима. Посетители ходят по стеклянному полу и смотрят на руины внизу. Световые проекции показывают, как выглядели патрицианские дома в период расцвета: полы из мозаики и мрамора, стены с фресками и даже бассейн.

Поскольку эта достопримечательность не так известна, как расположенные по соседству Колизей и Римский форум, пока здесь еще можно без особых трудностей забронировать экскурсию на конкретное время.

Если будет возможность, стоит выбрать экскурсию, в программу которой входит презентация о колонне Траяна.

Катакомбы Аппиевой дороги

За пределами Аврелиановых стен, вдоль Via Appia Antica – Старой Аппиевой дороги – расположены несколько раннехристианских погребальных комплексов. Их вырубали на нескольких уровнях в вулканическом туфе.

Среди них – катакомбы Сан-Каллисто, Сан-Себастьяно и Домитиллы. Катакомбы Сан-Каллисто – самые большие, но именно сюда часто приезжают туристические автобусы, поэтому там может быть больше всего людей. Экскурсия в Сан-Себастьяно проходит на большей глубине, а в катакомбах Домитиллы сохранились хорошо различимые фрески. Во всех трех комплексах температура держится примерно на уровне 15 °C.

Катакомбы имеют разные дни закрытия в течение недели, поэтому перед поездкой стоит проверить актуальный график работы.

Аппиева дорога в Италии

Фото: Википедия

Ватиканские гроты

Под главным полом базилики Святого Петра расположены сводчатые подземные помещения, где похоронены десятки пап, преимущественно с X по XVI век. По римским меркам это почти современная история.

Тем не менее, спуск под главную базилику позволяет ощутить масштаб и древность этого места. Здесь, в частности, находится позолоченный монумент над местом захоронения святого Петра.

Остальные саркофаги отличаются – от строгих и сдержанных до роскошно украшенных.

В Ватиканские гроты можно попасть изнутри базилики – у опоры справа от балдахина Бернини. Стоит искать указатели с надписью «Tombe dei Papi» («Гробницы пап»). Как и в саму базилику Святого Петра, вход в гроты бесплатный.

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