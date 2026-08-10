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«И тут бац — Гомель»: необычный дорожный знак заметили под Полоцком

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  • 10.08.2026, 13:55
  • 5,596
«И тут бац — Гомель»: необычный дорожный знак заметили под Полоцком

Указатель оказался совершенно правильным.

Дорожный знак, предупреждающий водителей о выезде из Гомеля, на трассе между Лепелем и Полоцком заметил пользователь TikTok с ником «Добрый человек». Оказалось, что никакой ошибки здесь нет.

Указатель пользователь TikTok увидел возле АЗС № 24 в Полоцком районе.

«Мы находимся между Лепелем и Полоцком», — уточнил автор видео.

@user3655939075300 #дорога #беларусь #гомель #витебск #браслов ♬ оригинальный звук - Добрый человек

Как оказалось, «Добрый человек» далеко не единственный, кого удивил знак.

«А теперь прикинь: я в первый раз ехал в Полоцк, да еще и ночью. И тут бац — Гомель», — рассказал в комментариях пользователь Дмитрий.

«Мы встретили на дороге молодую пару. Они чуть не плакали. Их навигатор повел в село Гомель. А они ехали в город Гомель и ничего не понимали. Ну мы и скорректировали, сказали ехать строго на юг, по Е95», — написала Наталья.

Другие участники дискуссии объяснили, что никакой ошибки в указателе нет. В Полоцком районе Витебской области есть агрогородок Гомель. Населенный пункт располагается на трассе Р46 Полоцк — Минск. Рядом с ним есть и озеро Гомель.

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