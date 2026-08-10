В Африке обнаружили настоящий «затерянный мир» 3 10.08.2026, 14:20

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Фото: Nicky Bay

Ученые открыли десятки новых видов животных и насекомых.

В недавнем исследовании ученые изучили отдаленное плато в Анголе, в результате чего им удалось обнаружить десятки неизвестных ранее видов.

Ученые обнаружили десятки новых видов во время исследования одного из последних неисследованных регионов биоразнообразия Африки. Новое исследование было сосредоточено на отдаленном плато Лисима в Анголе и ученым удалось открыть восемь новых видов стрекоз, три новых вида кузнечиков и около 60 новых видов бабочек и мотыльков, пишет Science Focus.

Фото: Nicky Bay

По словам руководителей экспедиции, им удалось обнаружить существ и растения, ранее неизвестные науке, в том числе плодовых жуков размером с человеческую ладонь и крошечных пауков с флуоресцентными синими пятнами. По словам руководителя экспедиции, эколога Роба Тейлора, результаты их с коллегами работы оказались куда более поразительными, поскольку им удалось обнаружить значительно большее разнообразие.

Фото: Nicky Bay

Отметим, что плато Лисим долгое время считалось одним из последних крупных «белых пятен» биоразнообразия в Африке. Более того, район имеет экологическое значение за пределами своих границ — экосистемы и сообщества, расположенные за тысячи километров ниже по течению, зависят от воды с плато. Ученые считают, что четкое понимание местного биоразнообразия в дальнейшем помогут более эффективно защитить всю систему.

В ходе экспедиции ученым удалось получить наиболее подробную на сегодня картину ландшафта, ранее неизученного учеными. В общей сложности ученым удалось зарегистрировать 47 видов кузнечиков и сверчков, три из которых ранее были неизвестны ученым.

Фото: Nicky Bay

Также были обнаружены скорпионы и жуки, которые ожидают лабораторного исследования для идентификации. Кабанья гадюка, очень ядовитая змея, является одним из 23 видов рептилий, зарегистрированных в регионе.

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