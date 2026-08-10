Украинский МиГ-29 разнес переправу российских оккупантов 10.08.2026, 15:01

3,892

Точным ударом AASM HAMMER перерезан важный путь снабжения.

Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях МиГ-29 нанесли удар по одному из логистических пунктов российских оккупантов.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», кадрами поделился украинский пилот в своем Telegram-канале «Подсолнух».

Для поражения переправы украинские военные применили авиабомбы AASM HAMMER. В результате точного удара сооружение было уничтожено, а важный логистический путь противника — перерезан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com