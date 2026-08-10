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Украинский МиГ-29 разнес переправу российских оккупантов

  • 10.08.2026, 15:01
  • 3,892
Украинский МиГ-29 разнес переправу российских оккупантов

Точным ударом AASM HAMMER перерезан важный путь снабжения.

Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях МиГ-29 нанесли удар по одному из логистических пунктов российских оккупантов.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», кадрами поделился украинский пилот в своем Telegram-канале «Подсолнух».

Для поражения переправы украинские военные применили авиабомбы AASM HAMMER. В результате точного удара сооружение было уничтожено, а важный логистический путь противника — перерезан.

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