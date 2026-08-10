Польша и страны Балтии готовятся к возможной российской операции под чужим флагом 10.08.2026, 15:29

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СПГ-терминалы и воздушное пространство находятся под особым контролем.

Польша и страны Балтии усиливают защиту критической инфраструктуры на фоне опасений, что Россия может организовать операцию под чужим флагом, выдав атаку за действия Украины. Возможная цель такой провокации — проверить готовность НАТО реагировать на инциденты на территории альянса и усилить политическую неопределенность, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В Литве военных привлекли к охране СПГ-терминала «Independence», нефтяного порта, энергомоста с Польшей и гидроаккумулирующей электростанции в Круонисе. Латвия усилила защиту дамбы на Даугаве и подземного газохранилища Инчукалнс.

Польская энергетическая компания Orlen рассматривает альтернативные маршруты поставок газа, а оператор Gaz-System перевел объекты в режим повышенной готовности. Дополнительные меры безопасности принимаются и на энергетическом соединении с Украиной.

Особое внимание уделяется возможным попыткам использовать беспилотники. В регионе уже обнаруживали аппараты, которые связывали с Украиной. В Германии недавно нашли дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Халле.

Представители российского руководства отвергают подобные опасения и называют их «страшилками». Однако региональные спецслужбы считают, что потенциальная операция может быть подготовлена за короткое время.

«Главная цель — посеять политическую неопределенность в НАТО», — отмечают собеседники Reuters.

Москва может рассчитывать на недостаточную готовность европейских стран к подобным инцидентам. Поэтому Польша и страны Балтии стараются заранее укрепить наиболее уязвимые объекты, чтобы возможная провокация не застала их врасплох.

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