«Нас объединяет память, солидарность и вера в свободную Беларусь»1
- 10.08.2026, 15:12
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В Белостоке отметили День Достоинства — годовщину начала революции в Беларуси.
Об этом телеграм-каналу «Баста» рассказали организаторы акции - Fundacja Tutaka и белорусская дыяспара Беластока.
«Шесть лет спустя после событий 2020 года нас по-прежнему объединяют память, солидарность и вера в свободную Беларусь. Мы помним политических заключенных, репрессированных, вынужденных покинуть страну и погибших за право белорусов жить в свободной и демократической Беларуси», - рассказали организаторы акции.
Особую атмосферу встречи создал Алесь Денисов, культовый белорусский фолк-панк-музыкант, вокалист легендарной группы «Дзецюкі». Его песни о Беларуси, истории, свободе и достоинстве звучали в самом сердце Белостока.
«Спасибо всем, кто был сегодня. За вашу солидарность, поддержку и за то, что мы продолжаем помнить и верить в Беларусь без страха и репрессий — свободную, независимую и белорусскую», - сказали организаторы акции.