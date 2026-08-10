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Акции солидарности с Беларусью прошли в городах Польши

  • 10.08.2026, 15:31
  • 1,318
Акции солидарности с Беларусью прошли в городах Польши

Белорусы отметили годовщину самых массовых протестов в истории страны.

Акции памяти и солидарности прошли в нескольких городах Польши, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Около 50 человек отметили годовщину проведения фальсифицированных президентских выборов в Гданьске. На акции также присутствовали жители соседних Сопота и Гдыни.

Фото: телеграм-канал «Баста!»
Фото: телеграм-канал «Баста!»
Фото: телеграм-канал «Баста!»
Фото: телеграм-канал «Баста!»

Акции солидарности с Беларусью в Щецине проходят каждое воскресенье. 9 августа наши соотечественники напомнили не только о событиях 2020 года, но и о политзаключенных. На акции развернули большой транспарант с портретами узников режима Лукашенко.

Фото: телеграм-канал «Баста!»
Фото: телеграм-канал «Баста!»

Как сообщал ранее сайт Charter97.org, акции, приуроченные к годовщине событий 2020 года, прошли вчера в Белостоке, Варшаве, Вильнюсе и многих других городах Европы.

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