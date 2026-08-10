Фантомные планы Кремля 9 Вадим Денисенко

10.08.2026, 14:56

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Реальность внесет свои существенные коррективы.

На прошлой неделе в Кремле состоялось совещание, на котором впервые был озвучен план мобилизации до конца года. Армия просит 800 тысяч.

Сразу скажу, мне эта цифра кажется нереалистичной. С одной стороны, армия просто физически не сможет «поглотить» такую массу людей (разместить, с учетом наших возможностей по дистрайкам, и обучить, из-за отсутствия достаточного количества соответствующих центров). Но они, похоже, руководствуются принципом «требуй больше — получишь хоть что-то». И это «что-то» выразится в цифре от 300 до 500 тысяч новобранцев.

Пока, как я понимаю, базовый сценарий: мобилизация за деньги. То есть контрактные выплаты никто не отменяет, чтобы не подрывать социальный договор последних лет, который сводится к обмену жизни на приличные суммы денег. И такой сценарий резко снижает вероятность локальных бунтов.

Похоже, базовый сценарий сводится к тому, что РФ пока официально не будет объявлять мобилизацию. Просто ежемесячные планы кратно вырастут, и мобилизация будет проходить всеми доступными методами. Иными словами, резко возрастает план по задержаниям со стороны полиции, которая будет хватать всех подряд, а затем заставлять подписывать контракт; зона «бусификации», отработанная прежде всего в Пензенской области, резко расширится, и параллельно резко вырастет план по вербовке на производственных предприятиях. Повторюсь, добиться поставленных результатов невозможно, но к концу года российская армия увеличится не менее чем на 300–500 тысяч человек.

Параллельно с этим должны усилиться провокации в сторону стран Балтии и Польши.

В целом, похоже, план россиян довольно прост: максимально долго удерживать морскую блокаду Украины, несмотря на очень сложную ситуацию для самой России. Попытаться провести определенные гибридные операции в Польше, чтобы заблокировать польско-украинскую сухопутную границу. При этом постараться максимально активизировать проникновение небольших групп на всех направлениях. Попытаться деморализовать население ударами по крупным городам и гражданской инфраструктуре, которые мы уже наблюдаем. Но это все теория. Реальность внесет свои существенные коррективы. Как это уже бывало не раз.

Вадим Денисенко, Facebook

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