The Telegraph: Британские морские дроны тайно передавали данные Китаю через камеры 3 10.08.2026, 11:03

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Фото: The Telegraph

Министерство обороны Великобритании отреагировало.

Разведывательные дроны K3 Scout Королевского флота Великобритании, которые используют элитные подразделения спецназначения страны, тайно передавали данные в Китай. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, передача данных осуществлялась через камеры наблюдения, установленные на беспилотных катерах.

Камеры на дронах K3 Scout содержали компоненты китайского производства. В ходе проверки выяснилось, что они передавали на IP-адрес в Китае так называемые «сигналы жизнедеятельности» – технические данные, подтверждающие, что камера находится в сети и работает нормально.

В то же время британское Министерство обороны заявило, что не располагает доказательствами передачи за границу каких-либо конфиденциальных данных или систем ведомства.

Выявление передачи данных вызвало обеспокоенность по поводу безопасности британских спецназовцев. В частности, возникли опасения, что дроны могли находиться вблизи важных встреч с участием высокопоставленных представителей спецназа.

Отдельное беспокойство вызвало то, что камеры оставались активными даже после выключения самих дронов.

Кто поставлял дроны

Королевская морская пехота использует флот дронов K3 Scout с марта этого года. Его стоимость составляет 12 миллионов фунтов стерлингов.

Беспилотные катера поставила британская оборонная компания Kraken Technology Group. Камеры для них компания закупила у стороннего производителя, который заверил её в безопасности оборудования.

Дроны K3 Scout должны были стать частью будущего британского оборонного пакета, направленного на обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе.

Как отреагировало Минобороны Великобритании

После выявления проблемы Министерство обороны Великобритании полностью отключило камеры от интернета.

В ведомстве заявили, что «крайне серьезно» относятся к безопасности оборудования, сетей и данных. Там также подчеркнули, что доказательств компрометации данных Министерства обороны нет.

В то же время в Kraken Technology Group заявили, что оборудование соответствовало требованиям американского закона NDAA, а все выявленные потенциальные уязвимости системы уже устранены.

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