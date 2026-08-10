Гомельчанин принес в обменник 50-долларовую купюру, которую привез из Украины до начала войны

Гомельчанин принес в обменник 50-долларовую купюру, которую привез из Украины до начала войны2
- 10.08.2026, 11:19
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Пришлось общаться с милицией.
Из оборота изъяли фальшивую 50-долларовую купюру, которую принес в обменник житель Гомеля, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
Мужчина пытался продать в банке три 50-долларовые банкноты. Одна из них насторожила сотрудницу финучреждения. Кассирша обратила внимание на едва заметную шероховатость купюры и тусклость защитных элементов.
Банкноту изъяли и направили на экспертизу. Специалисты заключили, что подделка «выполнена с достаточной точностью, но имеет ряд отличий». В частности, нанесенные на нее изображения имеют «иную цветопередачу», а некоторые элементы на лицевой и оборотной сторонах нечеткие. Кроме того, на купюре отсутствуют регламентированные средства защиты.
«Мужчина лишь предположил, что привез купюру из Украины, куда ездил до 2022 года. В настоящее время устанавливается, откуда именно поступила фальшивая купюра и при каких обстоятельствах она оказалась в обороте», — рассказали в ГКСЭ.