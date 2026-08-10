Создатели дронов становятся новыми целями войны России и Украины 1 10.08.2026, 11:49

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Фото: Efrat Lachter/Fox News Digital

Москва и Киев открыли охоту.

Война России и Украины постепенно выходит далеко за пределы линии фронта. Руководители и инженеры оборонных компаний, особенно связанных с производством беспилотников, все чаще оказываются потенциальными целями атак и разведывательных операций, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).

4 августа взрыв автомобиля под Екатеринбургом тяжело ранил руководителя «Уралдронзавода» Владимира Ткачука. Его водитель погиб. За несколько дней до этого в Туле неизвестный открыл огонь по Андрею Черезову, связанному с оборонной промышленностью. Российские власти при этом публично не возложили ответственность за атаки на Украину.

В Германии тем временем задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. По данным следствия, они могли собирать информацию о баварском производителе беспилотников и готовить покушение на его руководителя Штефана Туманна. Ранее американские и немецкие спецслужбы заявляли о срыве предполагаемого заговора против главы Rheinmetall Армина Паппергера.

Особую ценность представляют специалисты, способные быстро создавать новые поколения беспилотников. «При цикле обновлений в 10–30 дней устранение ключевого инженера или основателя может мгновенно сорвать поставки и программы», — приводит Fox News слова главы компании Draganfly Кэмерона Челла.

Переход к искусственному интеллекту и автономным системам делает таких специалистов еще более важными целями. Россия продолжает превосходить Украину по масштабам производства дронов, однако Киев сохраняет преимущество в инновациях и разработке новых решений.

«Тактика Киева более прямолинейная, а Москвы — более организованная», — отмечает издание.

На этом фоне оборонные компании усиливают физическую охрану, киберзащиту и меры безопасности для ключевых сотрудников. Война продолжает превращаться в противостояние, где удар по одному человеку способен повлиять на целую технологическую цепочку.

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