Создатели дронов становятся новыми целями войны России и Украины

Создатели дронов становятся новыми целями войны России и Украины1
- 10.08.2026, 11:49
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Москва и Киев открыли охоту.
Война России и Украины постепенно выходит далеко за пределы линии фронта. Руководители и инженеры оборонных компаний, особенно связанных с производством беспилотников, все чаще оказываются потенциальными целями атак и разведывательных операций, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).
4 августа взрыв автомобиля под Екатеринбургом тяжело ранил руководителя «Уралдронзавода» Владимира Ткачука. Его водитель погиб. За несколько дней до этого в Туле неизвестный открыл огонь по Андрею Черезову, связанному с оборонной промышленностью. Российские власти при этом публично не возложили ответственность за атаки на Украину.
В Германии тем временем задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. По данным следствия, они могли собирать информацию о баварском производителе беспилотников и готовить покушение на его руководителя Штефана Туманна. Ранее американские и немецкие спецслужбы заявляли о срыве предполагаемого заговора против главы Rheinmetall Армина Паппергера.
Особую ценность представляют специалисты, способные быстро создавать новые поколения беспилотников. «При цикле обновлений в 10–30 дней устранение ключевого инженера или основателя может мгновенно сорвать поставки и программы», — приводит Fox News слова главы компании Draganfly Кэмерона Челла.
Переход к искусственному интеллекту и автономным системам делает таких специалистов еще более важными целями. Россия продолжает превосходить Украину по масштабам производства дронов, однако Киев сохраняет преимущество в инновациях и разработке новых решений.
«Тактика Киева более прямолинейная, а Москвы — более организованная», — отмечает издание.
На этом фоне оборонные компании усиливают физическую охрану, киберзащиту и меры безопасности для ключевых сотрудников. Война продолжает превращаться в противостояние, где удар по одному человеку способен повлиять на целую технологическую цепочку.