Футболист праздновал гол и провалился под землю
- 10.08.2026, 11:54
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Забавный эпизод произошел в чемпионате Бразилии.
В эти выходные болельщики увидели одну из самых необычных травм в футболе: защитник бразильского клуба «Коритиба» Жаси Мараньяо во время празднования гола провалился в открытый лестничный проем подтрибунного тоннеля, сообщает Globo.
В 22-м туре бразильской серии А «Коритиба» на своем поле принимала главного аутсайдера чемпионата — «Шапекоэнсе». Хозяева быстро повели в счете, а на 44-й минуте еще один мяч забил игрок «Коритибы» Жаси Мараньяо. Для защитников голы — дело нечастое. Возможно, именно поэтому Жаси эмоции захлестнули так, что он забыл про открытый лестничный проем подтрибунного тоннеля и провалился прямиком в него.
В итоге Жаси отделался малой кровью: лишь повредил лодыжку. Его заменили, но уже после матча он активно раздавал интервью.
— Со мной все в порядке. Защитники редко забивают, поэтому я увлекся. А тоннель был открыт. Проверю свою ногу, — рассказал он.
Самое забавное в этом эпизоде то, что гол не засчитали: арбитр зафиксировал офсайд. Впрочем, это не помешало «Коритибе» одержать победу со счетом 2:1.