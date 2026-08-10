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Футболист праздновал гол и провалился под землю

  • 10.08.2026, 11:54
  • 3,878
Футболист праздновал гол и провалился под землю

Забавный эпизод произошел в чемпионате Бразилии.

В эти выходные болельщики увидели одну из самых необычных травм в футболе: защитник бразильского клуба «Коритиба» Жаси Мараньяо во время празднования гола провалился в открытый лестничный проем подтрибунного тоннеля, сообщает Globo.

В 22-м туре бразильской серии А «Коритиба» на своем поле принимала главного аутсайдера чемпионата — «Шапекоэнсе». Хозяева быстро повели в счете, а на 44-й минуте еще один мяч забил игрок «Коритибы» Жаси Мараньяо. Для защитников голы — дело нечастое. Возможно, именно поэтому Жаси эмоции захлестнули так, что он забыл про открытый лестничный проем подтрибунного тоннеля и провалился прямиком в него.

В итоге Жаси отделался малой кровью: лишь повредил лодыжку. Его заменили, но уже после матча он активно раздавал интервью.

— Со мной все в порядке. Защитники редко забивают, поэтому я увлекся. А тоннель был открыт. Проверю свою ногу, — рассказал он.

Самое забавное в этом эпизоде то, что гол не засчитали: арбитр зафиксировал офсайд. Впрочем, это не помешало «Коритибе» одержать победу со счетом 2:1.

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