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Белорусский спецназ отправился на военные учения в Китай

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  • 10.08.2026, 12:36
  • 1,968
Белорусский спецназ отправился на военные учения в Китай

Бойцов режима Лукашенко научат городским боям и работе с дронами.

Военнослужащие сил специальных операций белорусской армии отправились в Китай для участия в совместных учениях «Стремительный орел — 2026». Об этом в своих социальных сетях сообщило Министерство обороны.

Маневры пройдут на полигоне воздушно-десантных войск Китая в провинции Хубэй и продлятся до 24 августа.

Тематика учений посвящена совместной тактической операции в городских условиях. В ходе маневров военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотниками и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.

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