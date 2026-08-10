Белорусский спецназ отправился на военные учения в Китай 5 10.08.2026, 12:36

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Бойцов режима Лукашенко научат городским боям и работе с дронами.

Военнослужащие сил специальных операций белорусской армии отправились в Китай для участия в совместных учениях «Стремительный орел — 2026». Об этом в своих социальных сетях сообщило Министерство обороны.

Маневры пройдут на полигоне воздушно-десантных войск Китая в провинции Хубэй и продлятся до 24 августа.

Тематика учений посвящена совместной тактической операции в городских условиях. В ходе маневров военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотниками и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.

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