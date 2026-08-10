Соловьев, похоже, не прикидывается 2 Александр Невзоров

10.08.2026, 11:32

11,302

Александр Невзоров

Рудольфович увлекся и «открыл личико».

Ох-ох-ох, а дело то-плохо.

Соловьев, похоже, не прикидывается. Он действительно покусанный рептилоидами дурачок-конспиролог.

Т.е. абсолютное «фи».

Даже удивительно.

Вроде бы важная бомбарда путинизма.

Как минимум №4 в иерархии пропагандистов русского рейха.

А на деле - весьма незатейливый пожилой паренек-толстолобик.

Да, скандален. Но когда никто не стучит статьей УК по роже - легко быть скандалистом и громовержцем-любителем.

Но…. «Случилось страшное».

Владимир Рудольфович увлекся и «открыл личико» в задушевном интервью с настоящим американским мракобесом, с «звездой мормонов и дурдомов» г. А. Джонсом.

Увы. Как выяснилось, Соловьев «сделан» из конспирологических брошюр. Он таролог и секретолог, т.е. обычный говно#вед. В черепе пропагандиста №4 - набор стандартных аксессуаров: жидомасоны, заговор рептилий, техноящеры и заговор пришельцев.

У Джонса в голове комплект совершенно идентичный. Поэтому интеллектуальное совокупление многократно свершилось.

«Один оргазм сменить другого спешит…».

Однако, печально. Репертуар у партнеров затасканный, из 80-х прошлого века.

И это обидно, ибо конспирология с тех пор похорошела и налилась новыми соками.

Пропагандисты бывают посочнее. Например, Ксения Анатольевна (№1) выпердывает догмы русского рейха всегда звонко, с заворотцем и старопарижским акцентом (любо-дорого).

Маргарита Симоновна умело перчит свой образ онкологией.

Да и «малые армяне» Рос ТВ иногда балуют оригинальной злобой, прямо в кадре демонстрируя истинный русский «ген победителей».

А с Соловьевым такой вот облом.Грустно.

Соловьев дал большое интервью американскому ультраправому ведущему Алексу Джонсу.

В частности, российский пропагандист заявил,что США, на самом деле управляют не Трамп и не политики, а засекреченная банда «технофашистов». Все они -в пенсне и фраках, но «чешуйчатыми хвостами.

Именно эти «технофашисты», утверждает Соловьев, хотят уничтожить Россию как «последнюю христианскую страну в мире». Поэтому Украина и вторглась 24 февраля 2022 года.

Россия «не хочет брать Львов и Киев» и якобы никогда не собиралась захватывать Украину.

А еще Соловьев заявил, что ядерная война не уничтожит мир, а радиация - лучшее удобрение для с/х культур и чистки аквариумов.

Ну а под конец они с Джонсом добрались до главного: кто стоит на вершине всей этой системы? Конечно же - Сатана.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com