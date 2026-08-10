Соловьев, похоже, не прикидывается2
- Александр Невзоров
- 10.08.2026, 11:32
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Рудольфович увлекся и «открыл личико».
Ох-ох-ох, а дело то-плохо.
Соловьев, похоже, не прикидывается. Он действительно покусанный рептилоидами дурачок-конспиролог.
Т.е. абсолютное «фи».
Даже удивительно.
Вроде бы важная бомбарда путинизма.
Как минимум №4 в иерархии пропагандистов русского рейха.
А на деле - весьма незатейливый пожилой паренек-толстолобик.
Да, скандален. Но когда никто не стучит статьей УК по роже - легко быть скандалистом и громовержцем-любителем.
Но…. «Случилось страшное».
Владимир Рудольфович увлекся и «открыл личико» в задушевном интервью с настоящим американским мракобесом, с «звездой мормонов и дурдомов» г. А. Джонсом.
Увы. Как выяснилось, Соловьев «сделан» из конспирологических брошюр. Он таролог и секретолог, т.е. обычный говно#вед. В черепе пропагандиста №4 - набор стандартных аксессуаров: жидомасоны, заговор рептилий, техноящеры и заговор пришельцев.
У Джонса в голове комплект совершенно идентичный. Поэтому интеллектуальное совокупление многократно свершилось.
«Один оргазм сменить другого спешит…».
Однако, печально. Репертуар у партнеров затасканный, из 80-х прошлого века.
И это обидно, ибо конспирология с тех пор похорошела и налилась новыми соками.
Пропагандисты бывают посочнее. Например, Ксения Анатольевна (№1) выпердывает догмы русского рейха всегда звонко, с заворотцем и старопарижским акцентом (любо-дорого).
Маргарита Симоновна умело перчит свой образ онкологией.
Да и «малые армяне» Рос ТВ иногда балуют оригинальной злобой, прямо в кадре демонстрируя истинный русский «ген победителей».
А с Соловьевым такой вот облом.Грустно.
Соловьев дал большое интервью американскому ультраправому ведущему Алексу Джонсу.
В частности, российский пропагандист заявил,что США, на самом деле управляют не Трамп и не политики, а засекреченная банда «технофашистов». Все они -в пенсне и фраках, но «чешуйчатыми хвостами.
Именно эти «технофашисты», утверждает Соловьев, хотят уничтожить Россию как «последнюю христианскую страну в мире». Поэтому Украина и вторглась 24 февраля 2022 года.
Россия «не хочет брать Львов и Киев» и якобы никогда не собиралась захватывать Украину.
А еще Соловьев заявил, что ядерная война не уничтожит мир, а радиация - лучшее удобрение для с/х культур и чистки аквариумов.
Ну а под конец они с Джонсом добрались до главного: кто стоит на вершине всей этой системы? Конечно же - Сатана.
Александр Невзоров, «Телеграм»