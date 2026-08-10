закрыть
15 августа 2026, суббота, 1:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны поразили один из главных центров нефтепереработки в России

1
  • 10.08.2026, 11:37
  • 11,042
Дроны поразили один из главных центров нефтепереработки в России

Атакован Нижнекамский НПЗ в Татарстане.

Утром 10 августа в российском Татарстане раздались взрывы. Местные жители сообщили об атаке беспилотников, в частности в Нижнекамске, а паблики написали об атаке на НПЗ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на OSINT-каналы.

По предварительным данным, жители города слышали взрывы и сообщали о пролете дронов. Вскоре в пабилках начали появляться кадры.

Нижнекамск является одним из главных центров нефтепереработки России. Там расположены два крупных нефтеперерабатывающих завода – «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК». Предприятия специализируются по переработке нефти и газового конденсата.

Эти предприятия уже не раз становились целями атак беспилотников и принадлежат к ключевым объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ.

Ранее промышленные объекты Нижнекамска также становились целями атак дронов.

В частности, утром 31 июля местные жители сообщили о более чем 30 взрывах в Нижнекамске. После этого на территории одного из нефтеперерабатывающих предприятий было видно сильное горение факела.

Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России приобретают системный характер - только за первые дни августа остановились сразу два крупных предприятия.

Напомним, 8 августа украинские дроны ночью поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае и Сызранский НПЗ в Самарской области.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук