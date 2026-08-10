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В Перу впервые сообщили о погибших гражданах, которые воевали на стороне РФ в Украине

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  • 10.08.2026, 9:04
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В Перу впервые сообщили о погибших гражданах, которые воевали на стороне РФ в Украине
Фото: EFE/ Paolo Aguilar

Родственники завербованных перуанцев вышли на протест у российского посольства.

Министерство иностранных дел Перу впервые официально сообщило о погибших гражданах стран, воевавших на стороне РФ против Украины. В ведомстве отметили, что в армию России попали 459 перуанцев, 11 из которых погибли, 114 считаются пропавшими без вести, а еще трое попали в плен к украинским бойцам. Об этом пишет EFE.

Известно, что ранее правительство Перу не сообщало о гражданах, погибших в составе российских оккупантов.

В МИД также заявили, что домой вернулись еще четверо перуанцев. В ведомстве добавили, что они сбежали от принудительного призыва на войну против Украины и оказались в России в уязвимом положении.

Всего из РФ эвакуировали 31 гражданина Перу, из которых 28 вернулись на родину, еще трое по собственному решению остались в Европе.

В то же время дипломаты призвали своих граждан не верить поддельным предложениям о работе, ведь из-за них можно оказаться в преступных сетях торговли людьми. В МИД напомнили, что для службы в армии другой страны необходимо получить разрешение от правительства Перу.

Кроме того, ведомство просило сообщать о вербовщиках в прокуратуру и полицию. Пострадавшие и их родственники могут обращаться в консульские отделы в Москве и Варшаве, которые занимаются вопросами Украины.

Родственники завербованных перуанцев 4 августа вышли на протест у посольства РФ в столице Перу Лиме. Они требовали вернуть своих родственников, а именно раненых, а также предоставить информацию о местонахождении пропавших. Участники акции отметили, что в апреле 2026 года они подали официальные заявления о торговле людьми, однако вербовщики, обманувшие их родственников, по-прежнему находятся на свободе, а дела «лежат в прокуратуре».

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