Что будет с курсом доллара в Беларуси в середине августа? 1 10.08.2026, 9:26

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Опубликован прогноз по валютам.

Обменный курс доллара США на белорусских валютных торгах развернулся на прошлой неделе в сторону роста. Каких курсов валют ждать в первой половине августа, рассказал Myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

По итогам торгов валютной секции БВФБ в пятницу 7 августа курс доллара достиг отметки в USD/BYN 2,9484, немного не дотянув до 2,95. С начала недели курс доллара вырос на +1,47%, а к началу года рост составляет пока +1,57%. Объем торгов долларом на бирже за неделю сложился в 67,610 млн долларов, что несколько ниже среднегодового уровня. Низкий спрос на американскую валюту свидетельствует о том, что участники рынка заняли пока выжидательную позицию и не торопятся расставаться с валютой в ожидании, возможно, более высокого курса.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке за этот же период снизился на -0,92%, к началу года снижение курса составляет уже -2,06%. По итогам торгов на БВФБ в пятницу 7 августа курс рубля остановился на отметке RUB/BYN 3,6294 за 100 российских рублей. Объем торгов при этом сохраняется на достаточно высоком уровне и за неделю составил 25 925,650 млн рублей, или примерно 320 млн долларов США в эквиваленте.

Ослабление российского рубля

В целом за прошлую неделю динамика белорусского валютного рынка формировалась под влиянием ослабления российского рубля на соседнем финансовом рынке. Там к окончанию прошлой недели доллар США поднимался в цене до 83 рублей, но к закрытию рынка остановился на отметке USD/RUB 81,91. С большой долей вероятности именно так российский финансовый рынок отреагировал на неожиданное решение российского Минфина увеличить с 7 августа объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В течение месяца российский бюджет будет покупать ежедневно валюты на 5,9 млрд рублей против 4,8 млрд месяцем ранее.

Решение Минфина стало неожиданностью для участников рынка, поскольку ранее декларировалось, что объем покупок валюты будет снижен на фоне понижения мировых, а следовательно — и российских, цен на нефть. Тем не менее, цена «черного» золота остается выше 82 долларов за баррель по марке Brent, российская Urals торгуется выше 62 долларов за бочку. Так что решение российского Минфина в какой-то степени оправдано и формирует новый тренд на валютном рынке.

Прогноз на неделю

Еще одним немаловажным результатом прошлой неделе на мировом финансовом рынке стал рост цены на металлическое золото до 4438 долларов за унцию. Речь идет о фьючерсном контракте на нью-йоркской бирже COMEX. Со второй половины июня цена золота находилась в узком коридоре около 3850 — 4100 USD/Oz, чтобы теперь перейти к росту. В целом, это ожидаемое движение, особенно на фоне продолжающихся геополитических проблем и приближения осеннего сезона в Азии, когда спрос на металл растёт со стороны физических лиц.

В целом белорусский валютный рынок остается вполне стабильным и текущее ослабление белорусского рубля к доллару США и евро вполне компенсируется укреплением к российскому рублю. При росте курса доллара на российском рынке до 85 рублей цена «бакса» на беларусских торгах будет стремиться в 3,00 рублям. Впрочем, эти котировки полностью соответствуют интересам государственного бюджета и заложены в плановые показатели на текущий год.

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