В Беларуси задержали российского бизнесмена 13 10.08.2026, 8:17

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Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Его обвинили в поставках некачественной тушенки на «СВО».

В Беларуси задержали объявленного в розыск российского бизнесмена Дмитрия Мизгира, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

По информации издания, Мизгир находился в федеральном розыске около трех месяцев. В отношении него возбудили уголовное дело о поставках некачественных мясных консервов для нужд Минобороны РФ.

Сотрудники КГБ отследили Мизгир по телефонным переговорам и уличным видеокамерам, пишут «Известия».

Как писал ранее «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, уголовное дело было возбуждено в мае 2026 года. По версии следствия, в январе 2024 года гендиректор МПК «Селятино» создал и возглавил организованную группу для хищения бюджетных средств путем использования дешевых ингредиентов, которые «не предусмотрены стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями». Всего в войска ушло порядка 170 тонн консервов на 700 млн рублей (857,1 тысяча долларов по курсу на 10 августа 2026 года), содержавших, например, куски шкур вместо мяса.

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