Турция возобновила транзит судов через Черное море: новые подробности 10.08.2026, 8:34

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Нефтяной танкер Aegean Dream вошел в пролив Дарданеллы.

Турция возобновила транзит судов через свои проливы на пути к Черному морю после необъяснимых задержек некоторых судов на фоне повышенных рисков для безопасности в этом районе, сообщает Bloomberg.

Издание сообщило, что нефтяной танкер Aegean Dream вошел в пролив Дарданеллы в воскресенье после ожидания в этом районе с четверга. Согласно данным системы отслеживания судов, он указал в качестве пункта назначения терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском Новороссийске.

Добавляется, что контейнеровоз Mehmet Kahveci A также прошел через пролив рано утром в воскресенье, указав Новороссийск в качестве пункта назначения.

Главное управление по безопасности на побережье Турции в последние дни сообщило некоторым судам, направлявшимся в российские и украинские порты, что в настоящее время оно не выдает разрешений на транзит для таких рейсов.

Примечательно, что причину такого решения судам не назвали, турецкое ведомство не предоставило публичных комментариев по этому поводу.

Издание отметило, что Министерство транспорта и инфраструктуры Турции не ответило на запрос в воскресенье, 9 августа.

«Задержки возникли после того, как правительство Турции стало все активнее высказываться по поводу нападений на торговое судоходство в Черном море, некоторые из которых были направлены против судов, принадлежащих Турции или плавающих под ее флагом», – поясняется в статье.

В субботу агентство сообщило со ссылкой на слова американского чиновника, что Украина согласилась помочь обеспечить безопасный проход для некоторых нероссийских нефтяных танкеров.

Министр иностранных дел Хакан Фидан в ночном интервью государственному информационному агентству Anadolu сообщил, что Турция обратилась как к Украине, так и к России с просьбой объявить «мораторий» на военные действия в Черном море.

«Мы разработали ряд мер по этому вопросу, которые представили нашему президенту. Сейчас мы воплощаем их в жизнь», – отметил он.

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