Россия приостановила производство «Кинжалов»1
- 10.08.2026, 9:18
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Украинская разведка назвала причину.
Россия смогла нарастить производство баллистических ракет, в частности благодаря тому, что перестала выпускать «Кинжалы».
Об этом идет речь в интервью заместителя начальника ГУР МО генерал-майор Вадима Скибицкого для РБК-Украина.
По словам Скибицкого, ракетное топливо идет уже не для «Кинжалов», а на другие баллистические ракеты.
Более того, россияне приостановили выпуск и применение Х-32 (модернизации Х-22, - ред.), поэтому средства и комплектующие, которые отводились для них, перераспределили на другие типы ракет, которые считаются более эффективными.
ГУР фиксирует такие тенденции еще с апреля 2026 года.
Как объяснил Скибицкий, враг делал все возможное, чтобы увеличить точность Х-32. Тем не менее, результаты нескольких боевых испытаний показали, что им это не удается. Именно поэтому россияне решили снова вернуть их на доработку, а план серийного производства приостановили.
«Такие же у них нюансы и с «Кинжалами». Вряд ли мы вспомним случай, когда эта ракета попадала точно в цель. Для эффективной ракеты отклонение от цели не должно превышать 5-7 метров, а у них - 30 метров и более», - подчеркнул заместитель начальника ГУР.
Он также отметил, что противник сосредотачивается на производстве определенных способов поражения и на них перераспределяет средства.
«И это логично: если есть определенные типы ракет, которые доходят до целей - они увеличивают их производство. Кроме того, они делают акцент на производстве тех средств, для которых у них есть комплектующие», - пояснил Скибицкий.