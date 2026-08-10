В оборонном банке Путина заявили о возможной блокировке криптовалютных активов россиян 2 10.08.2026, 10:11

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Фото: Binance

Прецеденты уже существуют.

Россияне могут столкнуться с блокировкой активов в одной из самых популярных криптовалют — стейблкоине USDT, заявил глава опорного для российского военно-промышленного комплекса банка ПСБ Петр Фрадков. По его словам, компания Tether Limited сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может «замораживать» средства на счетах не только у владельцев, связанных с противоправной деятельностью, но и «просто по указанию администрации США». «К сожалению, такие прецеденты уже существуют. Такие механизмы уже применялись. В том числе в последние годы блокировались крупные активы владельцев из Ирана и России», — сказал Фрадков в интервью РБК.

Глава ПСБ отметил, что выпускающая USDT компания является одним из крупнейших держателей облигаций Казначейства США. Это, по его словам, означает, что базовая зависимость от доллара и американского долгового рынка «никуда не уходит». «Здесь не должно быть никаких иллюзий: технология, да, изменилась, но зависимость остается. Это показывает, что даже современный цифровой инструмент может оставаться полностью управляемым эмитентом. Поэтому вопрос заключается в том, кто контролирует инфраструктуру его обращения», — пояснил Фрадков.

Он добавил, что именно поэтому в ПСБ решили развивать собственные цифровые финансовые инструменты и расчетную инфраструктуру. В частности, банк является совладельцем компании А7, которая с 2025 года выпускает привязанный к рублю стейблкоин А7А5. По утверждению Фрадкова, оборот операций с ним достиг почти $140 млрд, а платформа проводит до 2 тыс. платежей в сутки. «Жизнь продолжается. Люди ездят отдыхать, люди лечатся, люди оплачивают учебу», — отметил глава ПСБ.

До этого Financial Times сравнила работу А7 с «игрой в Монополию» из-за векселей, привязанных к криптовалюте, которые можно обменять на рубли или иностранную валюту в офисах компании в России и за границей. В апреле 2026 года криптобиржа Grinex, на которой торгуется криптовалюта А7А5, объявила о «масштабной кибератаке» и потере более 1 млрд руб.

В 2025 году российская криптобиржа Garantex столкнулась с блокировкой кошельков компанией Tether на общую сумму более 2,5 млрд руб. Представители биржи отмечали, что все токены USDT, хранящиеся на российских кошельках, находятся под угрозой. Перед блокировкой Евросоюз ввел санкции против Garantex из-за тесных связей с российскими банками из «черного списка».

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