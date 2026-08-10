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Почти революция: Ford выпустит четырехдверный Mustang

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  • 10.08.2026, 10:21
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Почти революция: Ford выпустит четырехдверный Mustang

Автомобиль похож на Porsche Panamera, однако он более просторный и значительно дешевле.

В линейке Ford Mustang впервые появится седан. Новая модель будет более практичной, однако сохранит привычный дизайн и двигатель V8.

Седан Ford Mustang планируется представить в 2028 году, а его прототип уже продемонстрировали североамериканским дилерам на закрытом мероприятии. Об этом стало известно изданию Automotive News.

Конечно, посетителям запретили фотографировать новинку, однако некоторые из них раскрыли отдельные подробности о будущем автомобиле. В частности, они отметили, что седан получит название Ford Mustang Mach 4.

По словам источников Automotive News, новый Ford Mustang Mach 4 по концепции и размерам похож на Porsche Panamera, однако он более просторный и значительно дешевле. Базовая версия будет стоить менее 40 000 долларов.

В 2024 году во время презентации нынешнего поколения Ford Mustang был представлен эскиз будущего седана. Автомобиль внешне очень напоминает купе и кабриолет.

Ожидается, что седан Ford Mustang будет построен на удлиненной заднеприводной платформе купе и оснащен знакомыми двигателями — 2,3-литровым турбочетверком EcoBoost мощностью 315 к. с. и 5,0-литровым V8 мощностью 480–500 сил. Топовая версия будет разгоняться до сотни за 4 с.

Основными конкурентами Ford Mustang Mach 4 станут седан Dodge Charger и будущий четырёхдверный Chevrolet Camaro.

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