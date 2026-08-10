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Восьмидюймовый радар может решить судьбу украинской ПВО

  • 10.08.2026, 10:50
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Восьмидюймовый радар может решить судьбу украинской ПВО

Boeing уже наращивает выпуск радиолокационных головок.

Украина пытается добиться возможности самостоятельно производить американские комплексы Patriot, однако ключевая технология может оказаться недоступной для передачи. Речь идет о миниатюрной радиолокационной головке самонаведения PAC-3 Ka-band производства Boeing, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Компонент размером около восьми дюймов является фактически «глазами и ушами» ракеты-перехватчика. Именно он помогает ей обнаруживать и поражать баллистические цели на финальном участке полета. Передача этой технологии считается настолько чувствительной, что Вашингтон крайне осторожно относится к расширению доступа к ней даже среди союзников.

Президент США Дональд Трамп первоначально обещал предоставить Киеву лицензию на производство Patriot, однако позднее отказался от этой идеи, опасаясь утечки американских технологий в Россию. По данным издания, полноценное производство ракет в Украине потребовало бы создания новой сертифицированной цепочки поставщиков и заняло бы несколько лет.

«Узкое место — головка самонаведения PAC-3 Ka-band», — пишет The Telegraph, отмечая, что без нее масштабное производство перехватчиков невозможно.

Ситуация осложняется тем, что украинские запасы Patriot сокращаются. Киев просит у США и союзников около 300 ракет на фоне подготовки России к новой зимней кампании против энергетической инфраструктуры.

Кремль уже сжигает последние остатки баллистики, но на прошлой неделе украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из 24 баллистических ракет, выпущенных по Киеву. В результате есть погибшие.

Рассматривается вариант разместить производство в Германии или другой стране ЕС, однако это потребует дополнительной логистики и контроля технологий. При этом сама Украина может стать целью российских ударов, если производство будет развернуто на ее территории.

Boeing уже наращивает выпуск радиолокационных головок, но дефицит американских перехватчиков и длительные сроки производства создают для Киева крайне жесткий дефицит времени перед наступлением зимы.

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