Восьмидюймовый радар может решить судьбу украинской ПВО 10.08.2026, 10:50

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Boeing уже наращивает выпуск радиолокационных головок.

Украина пытается добиться возможности самостоятельно производить американские комплексы Patriot, однако ключевая технология может оказаться недоступной для передачи. Речь идет о миниатюрной радиолокационной головке самонаведения PAC-3 Ka-band производства Boeing, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Компонент размером около восьми дюймов является фактически «глазами и ушами» ракеты-перехватчика. Именно он помогает ей обнаруживать и поражать баллистические цели на финальном участке полета. Передача этой технологии считается настолько чувствительной, что Вашингтон крайне осторожно относится к расширению доступа к ней даже среди союзников.

Президент США Дональд Трамп первоначально обещал предоставить Киеву лицензию на производство Patriot, однако позднее отказался от этой идеи, опасаясь утечки американских технологий в Россию. По данным издания, полноценное производство ракет в Украине потребовало бы создания новой сертифицированной цепочки поставщиков и заняло бы несколько лет.

«Узкое место — головка самонаведения PAC-3 Ka-band», — пишет The Telegraph, отмечая, что без нее масштабное производство перехватчиков невозможно.

Ситуация осложняется тем, что украинские запасы Patriot сокращаются. Киев просит у США и союзников около 300 ракет на фоне подготовки России к новой зимней кампании против энергетической инфраструктуры.

Кремль уже сжигает последние остатки баллистики, но на прошлой неделе украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из 24 баллистических ракет, выпущенных по Киеву. В результате есть погибшие.

Рассматривается вариант разместить производство в Германии или другой стране ЕС, однако это потребует дополнительной логистики и контроля технологий. При этом сама Украина может стать целью российских ударов, если производство будет развернуто на ее территории.

Boeing уже наращивает выпуск радиолокационных головок, но дефицит американских перехватчиков и длительные сроки производства создают для Киева крайне жесткий дефицит времени перед наступлением зимы.

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