Производители Patriot считают, что Украина сделает ракеты лучше и дешевле в случае передачи лицензии 7 10.08.2026, 11:13

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Настоящая причина отказа кроется в возможной конкуренции.

Американские производители зенитных ракетных комплексов Patriot — компании Raytheon и Lockheed Martin — выступают против предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков, сообщил The Atlantic осведомленный источник.

По его словам, официально компании объясняют свои опасения по поводу такого шага тем, что может произойти «кража интеллектуальной собственности и передача технологий». Однако настоящая причина кроется в возможной конкуренции.

«Их беспокоит то, что украинцы найдут способ улучшить Patriot, а затем производить их в больших масштабах быстрее и за гораздо меньшие деньги, чем могут сделать существующие производственные линии в США», — пояснил собеседник издания. При этом предоставление лицензии на выпуск ракет сделает Вашингтон одновременно гарантом безопасности Украины и бенефициаром ее производственного потенциала, поскольку Киев сможет направлять излишки ракет в США, отмечает The Atlantic. В то же время, даже если Вашингтон разрешит Киеву выпускать боеприпасы самостоятельно, потребуются «годы», чтобы наладить масштабное производство, заключило издание.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить Киеву лицензию на выпуск ракет-перехватчиков для Patriot. Глава Белого дома пообещал выполнить просьбу украинского лидера, но позднее отказался от этого. По его словам, «трудно отдавать такие технологии», поскольку «те, кому вы их передадите, однажды могут развернуться против вас». «Мы должны быть очень осторожны. Мы должны это беречь», — пояснял американский президент.

Несмотря на это, по данным источников Reuters, США продолжают рассматривать варианты предоставления Киеву лицензии. Среди них — разрешение Украине самостоятельно производить компоненты ракет, которые затем будут собираться в готовые боеприпасы в Германии. Также изучается возможность выдачи Киеву лицензии на выпуск более дешевой версии ракеты PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE).

Ракеты-перехватчики Patriot считаются одним из ключевых средств защиты Украины от российских баллистических ракет. По словам Зеленского, их запасы у ВСУ находятся на критически низком уровне. Он также отмечал, что поставки боеприпасов от западных партнеров в первом полугодии 2026-го сократились втрое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время Зеленский подчеркивал, что «ракеты у партнеров есть».

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