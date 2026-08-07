Кремль «сжигает» последние запасы баллистики в Украине 1 7.08.2026, 10:50

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Что будет дальше?

В июле страна-агрессор Россия запустила по Украине 376 ракет, из них 126 – баллистических. Это более, чем в два раза превышает количество ракет, использованных в июне. По оценкам разведок, ежемесячно в РФ производится порядка ста единиц баллистики, еще от 200 до 300 таких ракет – в запасе. Учитывая это, очевидно, что враг не просто пускает в ход все произведенные ракеты, но еще и «сжигает» резервы. Велика вероятность того, что он попытается нарастить производство, а также продолжит закупать ракеты у Северной Кореи, но очевидно, что кратно увеличить интенсивность ударов по Украине он просто не в состоянии.

Что в этой ситуации должна делать Украина? В первую очередь, просить союзников предоставить как можно больше средств защиты от баллистики, а в среднесрочной перспективе – обзавестись собственными баллистическими ракетами, чтобы иметь возможность не только наносить по РФ дроновые удары, но и сдерживать баллистические атаки врага путем устрашения.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Появились свежие данные о количестве ракет, запущенных Россией по Украине в июле – 376. Это более, чем в два раза превышает количество ракет, запущенных в июне – 161. Главный вопрос – откуда у Путина столько ракет? И как может развиваться ситуация дальше?

– Путин использует новые ракеты, которые только что вышли из производства. Мы говорим, в первую очередь, о баллистических ракетах. Насколько я понимаю, крылатых ракет было использовано не очень много. Бывали месяцы, когда Россия использовала их гораздо больше.

Путин по максимуму использует баллистику по ряду причин. Потому что это наиболее эффективное средство для поражения целей, если мы говорим о тяжелых ракетах. Кроме того, у Украины дефицит систем противовоздушной обороны и перехватчиков, способных противостоять баллистике.

Откуда Путин берет баллистические ракеты? Это максимум собственного производства. Я не знаю, какие у них темпы производства. Украинская и иностранные разведки иногда озвучивают данные, но мы должны относиться к ним с осторожностью. Возможно, реальные темпы производства еще выше, чем озвучивается. Может быть, они сместили акценты в пользу производства баллистики, а не крылатых ракет, хотя это разные производства, но они могли сделать это просто понимая, что это эффективнее.

В любом случае, они производят немало – около сотни баллистических ракет «Искандер» в месяц. Плюс они, видимо, закупают ракеты у Северной Кореи. Плюс есть баллистические ракеты для зенитных ракетных комплексов С-400, упрощенные, которые в большей степени предназначены для стрельбы по земле.

Они понимают, что такие ракеты – это то, что наносит ущерб Украине, поскольку у Украины недостаточно средств для ответа. Возможно, в ближайшее время они попытаются расширить производство, насколько это возможно, а также продолжать закупать ракеты у КНДР. Возможно, они бы закупили ракеты и у иранцев, но иранцам сейчас нечего продавать.

Можно исходить из того, что баллистические ракеты в свете ожесточения обмена ударами по тылам и российских планов будут применяться Россией по максимуму, хотя резко, в несколько раз увеличить количество ударов по сравнению с нынешними темпами, по всей видимости, они не смогут, потому что у них нет таких объемов производства и огромных запасов.

– Я уточнила, сколько именно баллистических ракет Россия выпустила по Украине за июль – 126. То есть, фактически, это максимум того, что у них есть, и речи о накоплении не идет.

– Если оценки разведки в отношении производства С-400 и «Искандеров», которые используются для баллистических обстрелов, верны, то да, это примерно максимум. Есть также оценки, что у России небольшие запасы этих ракет, 200-300 единиц. Допустим, производство составляет около ста в месяц, но можно расходовать до 120-140 в месяц, сжигая запасы. Хотя это принято считать нецелесообразным.

Если разведка не ошибается в меньшую сторону, то это, видимо, плюс-минус максимальные показатели, на которых они могут находиться несколько месяцев или чуть меньше. Если выстреливать все, что производят, то этого хватит на достаточно ддительно время.

– По вашему мнению, что можно предпринять в этой ситуации Украине в срочном порядке и в долгосрочном порядке? Помимо того, что, конечно же, Украина уже просит своих партнеров о том, чтобы нашей стране передали ракеты для систем Patriot.

– В краткосрочной и полукраткосрочной перспективе – это настоятельно и убедительно просить так или иначе передать больше ракет. Но это лишь частичное решение проблемы. К сожалению, ракет не станет меньше, чем перехватчиков. Здесь можно в лучшем случае только облегчить ситуацию. Это первое.

Второе - это какие-то действия защитного характера, активного и пассивного. Например, какие-то меры по разбрасыванию важных целей, чтобы противнику было сложнее их поразить. Что-то можно загнать под землю, где-то применить маскировку. Это локальные меры, которые где-то могут иметь результат.

По поводу среднесрочной и более долгосрочной перспективы, то, на мой взгляд, решение здесь не в том, чтобы выпросить еще какое-то количество перехватчиков, а если партнеры не дадут то, что хотят, обвинить их в этом и назначить виновными.

В любом случае, в долгосрочной и среднесрочной перспективе противник сможет производить больше ракет. Более того, они смогут производить и ракеты большей дальности, чем те, что у них есть сейчас. И тогда их будет еще сложнее сбивать Patriot. Тогда окажется, что нужны совсем другие перехватчики, например, THAAD, которые стоят по 10-12 миллионов долларов за штуку и вообще их не дают. Их считанные единицы, и это очень проблематично со всех точек зрения.

Относительным решением здесь могут быть только встречные меры, то есть попытки ударить по производству ракет тем или иным способом, применять диверсии, чтобы так или иначе сократить производство.

Это сделать очень сложно, но это должно быть приоритетом – российские ракеты. Это первое. И второе, и самое главное – это эффект сдерживания и устрашения.

У Украины есть собственные ракеты и средства для нанесения паритетных ударов по России. Да, украинцы сожгли НПЗ, часть из них в Москве, они кошмарят те или иные российские города. Это одно дело. Но другое дело, когда Россия наносит удары раз в несколько дней или раз в неделю по Киеву. Сокрушительные удары баллистическими ракетами, которые разрываются по всему городу, попадают в те или иные цели.

Паритет и устрашение – это когда у тебя есть такие же возможности, а не когда ты еще получишь или не получишь 500 или даже 300 перехватчиков для Patriot за три месяца. Это когда у тебя будет возможность запустить по России пусть не 120, а хотя бы 50 баллистических ракет в месяц, в том числе, три раза в месяц по Москве и еще на закуску по другим местам. Вот в этом случае России будут наноситься очень существенные потери, Украина сможет уничтожать и выводить из строя важнейшие военно-экономические предприятия России. Причем не так, как сейчас, а гораздо эффективнее. А главное – заставит российскую власть задуматься, стоит ли овчинка выделки.

Потому что, если ты стреляешь по Киеву и в подземный переход на Лукьяновке попадет ракета, а на следующий день ракета попадает на проезжую часть или в подземный переход на Тверской в Москве, допустим, неумышленно, даже при промахе, то для российского правительства это очень плохая новость. Хотя история показывает, что не всегда эта стратегия устрашения срабатывала. Но, на мой взгляд, это самое эффективное, что может быть и что должно быть. И, как правило, оно срабатывает.

Сегодня это срабатывает с Ираном на Ближнем Востоке против Соединенных Штатов. Если бы не было опасения, что Иран ударит баллистикой по инфраструктуре Саудовской Аравии и Эмиратов и вынесет ее значительную часть, то против Ирана действовали бы гораздо решительнее. Израиль бы действовал все равно, а американцев это волнует. То есть, иранская стратегия устрашения в отношении США до сих пор работала.

Если бы у Украины была своя баллистика – ее создание должно было быть приоритетом все четыре года и должно быть сейчас – то ситуация бы выглядела иначе. Можно было бы с большей вероятностью поражать и российские средства производства, в том числе ракет, и устрашать, и заставить сдерживаться российскую власть. Одними перехватчиками не отстреляешься, тем более, что ракет всегда будет больше, и ракеты будут все сложнее и сложнее для перехватчиков.

– Как в этом контексте Украине мог бы помочь опыт Израиля?

– У Украины уже есть свой очень неплохой опыт противостояния баллистическим ракетам в украинских обстоятельствах. У Израиля он шире в плане противостояния баллистическим ракетам, но тут вот в чем дело. Когда мы говорим о том, чтобы воспользоваться чужим опытом, чтобы резко улучшить ситуацию, то это может быть релевантно в двух случаях : либо когда у тебя нет своего опыта – а в случае с Украиной это не так – либо когда ты получаешь какие-то новые средства и возможности, которых у тебя не было раньше.

Но в данном случае вопрос не стоит так, что Украина получает какие-то новые средства и ей нужно срочно ознакомиться с чьим-то опытом. По большому счету, есть условно системы раннего предупреждения, которые у Украины и партнеров так или иначе работают. Есть Patriot, ну и все.

Возможно, есть какие-то нюансы и детали, которые были бы украинцам интересны, я не знаю, но это не нюансы и детали, но это не то, что в текущих обстоятельствах резко улучшило бы ситуацию.

Резко улучшить ситуацию могло бы появление большого количества неких качественных средств наподобие Patriot и чего-то другого, но это на данный момент, насколько мы понимаем, на повестке дня не стоит, поэтому украинцы довольствуются тем дефицитным количеством, которое есть, и теми возможностями, которые им и так достаточно хорошо знакомы.

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