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Трамп выступил с неожиданным заявлением по поводу «преемника»

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  • 7.08.2026, 11:19
  • 5,082
Трамп выступил с неожиданным заявлением по поводу «преемника»
Дональд Трамп

Американский лидер впервые опроверг недавние сообщения СМИ.

Обсуждать возможных кандидатов на пост президента США еще слишком рано.

С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает New York.

Американский лидер фактически впервые опроверг недавние сообщения СМИ. В них говорилось, что он якобы частно заявил донорам Республиканской партии о поддержке вице-президента Джей Ди Вэнса как кандидата на президентских выборах 2028 года.

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, действительно ли он говорил что-то подобное своим соратникам. Американский лидер четко ответил: «Нет».

«Я слышал об этом некоторое время назад. Думаю, он (Вэнс. - ред.) великолепен, но еще слишком рано об этом говорить», - подчеркнул Трамп.

В то же время многие советники и союзники президента США отнеслись к этим сообщениям скептически. Они объяснили, что глава Белого дома нередко говорит разным людям разные вещи, поэтому не уверены, что тот действительно уже избрал Вэнса своим преемником.

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