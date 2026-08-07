Трамп выступил с неожиданным заявлением по поводу «преемника» 9 7.08.2026, 11:19

5,082

Дональд Трамп

Американский лидер впервые опроверг недавние сообщения СМИ.

Обсуждать возможных кандидатов на пост президента США еще слишком рано.

С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает New York.

Американский лидер фактически впервые опроверг недавние сообщения СМИ. В них говорилось, что он якобы частно заявил донорам Республиканской партии о поддержке вице-президента Джей Ди Вэнса как кандидата на президентских выборах 2028 года.

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, действительно ли он говорил что-то подобное своим соратникам. Американский лидер четко ответил: «Нет».

«Я слышал об этом некоторое время назад. Думаю, он (Вэнс. - ред.) великолепен, но еще слишком рано об этом говорить», - подчеркнул Трамп.

В то же время многие советники и союзники президента США отнеслись к этим сообщениям скептически. Они объяснили, что глава Белого дома нередко говорит разным людям разные вещи, поэтому не уверены, что тот действительно уже избрал Вэнса своим преемником.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com