США впервые за 40 лет не закупили саудовскую нефть 3 7.08.2026, 11:52

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Привычные потоки нефти из Персидского залива заблокировал Иран.

Импорт нефти из Саудовской Аравии в США в июле упал до нулевой отметки — как отмечает Bloomberg, это первый случай с 1985 года, когда поставки из королевства прекращались на такой срок.

Тогда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и экспорт из-за того, что другие страны ОПЕК тайно нарушали квоты, а Эр-Рияд терял прибыль, добровольно снижая добычу. Это привело к обрушению мировых цен на углеводороды, с $30 до менее чем $10 за баррель.

Нынешнее резкое падение объемов — результат конфликта между США и Ираном, который фактически заблокировал привычные потоки нефти из Персидского залива. Закрытие Ормузского пролива и другие военные риски привели к скачку цен на нефть, вынудив американские компании искать альтернативные источники сырья, отмечает агентство.

При этом, по данным аналитической компании Kpler, в текущем месяце поставки из Саудовской Аравии могут восстановиться до уровня 300 тыс. барр. в сутки.

В прошлый раз, по данным Bloomberg, импорт саудовской нефти в США был на самом низком уровне в конце 2020-го.

7 августа Fars сообщило, что Иран предложил запретить проход американских судов через Ормузский пролив в рамках проекта соглашения с Оманом.

Документ, который, по данным агентства Fars, рассматривает парламент Ирана, также предусматривает запрет на перевозку связанных с Израилем грузов и введение сборов за проход через пролив.

По информации Fars, Иран сохранит контроль над входом судов в Ормузский пролив, а выход будет осуществляться совместно с Оманом. При этом США настаивают на свободном судоходстве без разрешений и пошлин, а Тегеран увязывает полное открытие пролива со снятием американской морской блокады.

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