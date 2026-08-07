В России стали быстро дорожать гречка и курица 2 7.08.2026, 12:29

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Намечается настоящий «гречишный армагеддон»

В России резко ускорился рост цен на курицу и гречку. За последнюю неделю (по 3 августа) они, по данным Росстата, дорожали быстрее других продуктов: на 1,4% и 0,9%, соответственно, при том, что в среднем потребительские цены снизились на 0,02%. С начала года цена курицы увеличилась на 10,3%, а гречки — на 7%, при инфляции с начала года 4,8%. Аналитики MMI называют ситуацию по ним «пугающей», наряду с сахаром, который подорожал на 1,2% за неделю и на 21,2% с начала года, пишет The Moscow Times.

Цену на гречку снижались три года, рухнув вдвое до уровней 2020 г., но теперь тренд развернулся и намечается «настоящий гречишный армагеддон», пишут аналитики MMI. Причины подорожания гречки в большей степени психологические чем экономические, считает топ-менеджер федеральной розничной сети: «Греча — традиционный «продукт тревоги», и мы видели, что ее бросились скупать в начале июля, прямо вслед за бензином. В южных регионах у нас сметали ее с полок». Он прогнозирует, что по аналогии с бензином ситуация со спросом, а значит и с ценами, должна стабилизироваться. За последнюю неделю цены на бензин снизились на 1,1%, на дизельное топливо на 1,6%.

У курицы же поводов для подорожания гораздо больше. На неделе с 20 по 26 июля, Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) сообщал о рекордном росте цен на курятину: по его оценке, с начала года тушка бройлера в опте прибавила 27% к уровню прошлого года. Отдельные части курицы подорожали ещё сильнее: филе — на 31%, грудка — на 17%, окорочка — на 13%.

Главная аномалия рынка в том, что «курица местами обошла по цене свинину», указывает ведущий менеджер консалтинговой компании МБК Евгений Филиппов. «Десятилетиями было наоборот: птица оставалась самым дешевым мясом, а свинина и говядина стоили дороже. Летом 2026 г. привычный порядок нарушился», — отмечает он.

Курица дорожает из-за проблем в птицеводстве, а свинина, наоборот, подешевела: производство мяса выросло, предложение большое, и цены пошли вниз. С начала года они, по данным Росстата, прибавили всего 1,3%, но за последнюю неделю 0,45%. По данным НСМ, к началу августа средняя оптовая цена тушки курицы составляла 228 руб. за кг, а на полутуши свиней — 232 руб. за кг (что ниже прошлогодней цены на 3%).

Совпало несколько причин, приведших к резкому росту цен на курятину, считает Филиппов. Рентабельность птицефабрик уже давно падает из-за роста всех издержек и вспышек заболеваний, что приводит к сокращению производства. Импорт тоже сокращается, в том числе из-за начавшегося ослабления рубля. В то же время спрос на мясо вырос из-за сезона пикников и на фоне сократившегося предложения дополнительно давит на цену, объясняет эксперт.

По оценке НСМ, пик нехватки курицы уже пройден, и дальше тушки могут начать дешеветь. Это уже происходит последние две недели: в некоторых регионах зафиксировано снижение оптовых цен. Правда, это может быть и временное замедление цен из-за остановки трех крупных мясоперерабатывающих предприятий ГК «Ресурс» из-за финансовых проблем. Это высвободило часть сырья и снизило дефицит, отмечает НСМ. Кроме того, из-за проблем с экспортом через Азовское и Черное море дешевеет зерно, а значит, должны подешеветь и корма, рассуждает сотрудник крупной розничной сети.

Но покупателям расслабляться не стоит: как показывают данные союза мясопереработчиков, оптовые цены на свинину разворачиваться не собираются и с июня уверенно идут вверх. Из-за дисбаланса цен мясоперерабатывающие заводы этим летом начали заменять в рецептуре дорогое куриное мясо на свинину, спрос на нее вырос, и цена поползла вверх – рынок стал выравниваться на высоком уровне, объясняет Филиппов.

Продукты из социального набора в этом году сильно подорожали, особенно ингредиенты для борща и щей. С декабря цена на картофель прибавила почти 15%, на капусту и морковь — 50% и 54%, на свеклу и лук — 44% и 42%. Пик подорожания овощей пришелся на традиционное для этого время — весну, и сейчас они дешевеют.

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