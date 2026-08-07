Глава РПЦ оправдывает войну и теряет доверие верующих 9 7.08.2026, 12:59

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Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл поставил Кремль выше христианских заповедей

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл оказался в центре критики из-за своей поддержки войны России против Украины. Вместо роли духовного посредника и защитника мира он стал одним из главных идеологических союзников Путина, используя религиозную риторику для оправдания действий Кремля, пишет The Wall Street Journal.

С начала полномасштабного вторжения Кирилл неоднократно повторял тезисы российской власти о противостоянии с Западом и называл происходящее частью более широкого духовного конфликта. В одной из проповедей он заявлял, что участие в войне связано с «защитой от сил зла», а российские военные, погибшие на фронте, могут получить прощение грехов.

«Глава Московского патриархата рассматривает войну как духовное дело», — отмечали критики позиции Кирилла, указывая, что церковь стала частью государственной пропагандистской системы.

Поддержка войны вызвала раскол среди православных верующих и священнослужителей. Некоторые представители духовенства выступили против военной риторики, а отдельные священники подверглись наказаниям за антивоенную позицию.

Критики патриарха считают, что Кирилл нарушает фундаментальные принципы христианства, ставя интересы государства выше ценности человеческой жизни. «Война стала инструментом сохранения власти, а религия — способом придать ей моральное оправдание», — считают оппоненты главы РПЦ.

За годы войны союз Кремля и Московского патриархата стал одним из символов слияния российской государственной политики и религиозной идеологии. Для многих верующих это стало вопросом не только политики, но и глубокого духовного кризиса.

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