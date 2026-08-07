СМИ: В яйцах известной белорусской птицефабрики выявили антибиотик, который нельзя человеку 7 7.08.2026, 12:57

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Но власти об этом умолчали.

Минсельхозпрод проверил филиал птицефабрики «Дружба» в Брестской области. В куриных яйцах обнаружили токсичный антибиотик. Однако публично об этом не сообщалось. «Зеркало» узнало это из внутренних документов.

В письме от 5 мая 2026 года Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что еще 30 апреля провел лабораторные испытания продукции «Дубравского бройлера» — филиала птицефабрики «Дружба». И в пищевых куриных яйцах обнаружили энрофлоксацин. Это антибиотик, который применяется только в ветеринарии для лечения сельскохозяйственных, домашних животных и птиц. Энрофлоксацин не одобрен для лечения людей. Это обусловлено токсическим действием антибиотика на человека, особенно нейротоксичностью, генотоксичностью и накоплением в хрящевой ткани, а также низкой растворимостью и низкой биодоступностью. Он не должен присутствовать в готовой продукции, если на производстве соблюдают сроки его выведения. В куриных яйцах, предназначенных в пищу, его быть в принципе не должно.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора потребовал от филиала немедленно принять меры. Подозрительные партии не пускать в продажу, а при необходимости изъять или отозвать. А также «уведомить заинтересованные стороны».

Брестскому облисполкому предложили выяснить, почему антибиотик был в пищевых яйцах, кто это допустил, устранить эти причины, а также повысить качество лабораторного контроля, провести дополнительное обучение сотрудников и больше подобного не допускать.

Кроме этого, контролеры предложили выяснить, не связано ли это нарушение с теми, которые обнаружили в филиале две другие проверки. Что за нарушения нашли тогда, в документе не сообщается.

Интересно, что в письме говорится о выявлении антибиотика из-за усиленного лабораторного контроля. Но не указано, почему его ввели. Возможно, из-за письма российской Федеральной службы фитосанитарного и ветеринарного контроля от 7 апреля нынешнего года. В нем как раз упоминался «Дубравский бройлер». В мясе механической обвалки цыплят-бройлеров тогда нашли динитрокарбанилид, который входит в состав препарата для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у бройлеров. Антибиотик энрофлоксацин тогда обнаружили в продукции компании «Эко яйца ABC».

Между тем употребление продукции с остатками антибиотиков может представлять риск для здоровья. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что использование антибиотиков у сельскохозяйственных животных способствует появлению устойчивых к ним бактерий. Такие бактерии могут передаваться человеку через пищевую цепочку. В результате вызванные ими инфекции могут дольше протекать и хуже поддаваться лечению.

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