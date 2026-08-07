Девятилетний школьник объехал все достопримечательности с белорусских банкнот

Девятилетний школьник объехал все достопримечательности с белорусских банкнот1
- 7.08.2026, 13:24
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Пост в соцсетях быстро собрал более 255 тысяч просмотров.
Необычный маршрут по Беларуси придумал девятилетний Тимофей. За два месяца мальчик вместе с семьей посетил все места, изображенные на белорусских банкнотах, а результатом путешествия поделился в Threads. Пост быстро стал вирусным, собрав более 255 тысяч просмотров, пишет «Онлайнер».
Каждую остановку школьник фотографировал с соответствующей купюрой. По его словам, белорусские деньги вполне могут служить мини-путеводителем по стране: каждая банкнота связана с одной из известных достопримечательностей.
За время поездки семья побывала у Каменецкой башни, Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, дворца Румянцевых — Паскевичей в Гомеле, Мирского и Несвижского замков, Брестской крепости, Художественного музея имени П. В. Масленикова в Могилеве, а также у Национальной библиотеки в Минске.
Самым запоминающимся городом для Тимофея стал Могилев. По словам мальчика, ему особенно понравились широкие улицы и светомузыкальный фонтан на реке Дубровенке.
Однако в комментариях больше обсуждали не маршрут, а 80-рублевую банкноту, которую школьник держал на одном из снимков. Многие пользователи удивились, ведь такой купюры нет в обычном обращении.
Как объяснил Тимофей, речь идет о памятной банкноте, которую Национальный банк выпустил в 2025 году к 80-летию Победы. Из-за ограниченного тиража встретить ее в кошельке практически невозможно. По словам мальчика, родители приобрели банкноту за 120 рублей.