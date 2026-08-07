«Если вербовка не сработает — будет мобилизация» 3 7.08.2026, 14:04

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Две трети российских регионов начали платить охотникам за контрактниками.

К августу 2026 года 56 российских регионов выплачивали вознаграждения вербовщикам контрактников на войну в Украине против 31-го почти год назад, подсчитали The Moscow Times. Больше всего — примерно в 10 раз — выросло вознаграждение в дотационной Смоленской области.

В 38 из 56 регионов вознаграждения за вербовку на войну предусмотрены официальными региональными и муниципальными программами и закреплены в постановлениях правительств, указах губернаторов, распоряжениях органов исполнительной власти. В 18 регионах выплаты проходят в частном порядке через рекрутерские агентства.

«Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес: давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет: ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность», — рассказал о том, как финансируются такие расходы, директор Правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.

В текущем году 8 регионов повышали выплаты рекрутерам, некоторые — многократно. Значительнее всего вознаграждение вербовщикам подняла Смоленская область — со 115 000 до 1 млн рублей. Регион также увеличил выплаты контрактникам — с 1,6 до 2,1 млн рублей. Выплаты охотникам за контрактниками также повысили традиционно небогатые регионы: Самарская, Рязанская, Саратовская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская области и Республика Алтай.

Условия выплат могут сильно отличаться от региона к региону. Некоторые предлагают вознаграждение любому, кто приведет контрактника, другие — только сотрудникам госучреждений. В третьих разные категории вербовщиков получают разные суммы. Например, до 2026 года в Кемеровской области силовикам платили 91 954 рубля за контрактника, а гражданским — 114 943 рубля, а теперь выплаты уравняли. В Смоленской и Рязанской областях, в Уфе и Благовещенске выплату может получить любой человек независимо от места работы. А в Магаданской области выплаты (40 тысяч рублей за человека) получают только сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН, службы судебных приставов и органов местного самоуправления. Некоторые муниципалитеты, например Энгельс Саратовской области или Актанышский район Татарстана, назначают свои дополнительные выплаты помимо региональных.

Часто размер вознаграждения зависит от прописки потенциального контрактника, и привлекать его выгоднее из другого региона или из-за границы. Так, в Рязанской области с 1 августа 2026 года за жителя другого региона России и иностранца из дальнего зарубежья начали платить по 804 598 рублей. При этом за жителя Рязанской области выплата осталась на уровне 57 471 рубль, а контрактника из страны СНГ оценивают в 80 460 рублей. В Благовещенске Амурской области за местного жителя заплатят 115 тысяч рублей, а за человека без местной регистрации — 230 тысяч. В Свердловской области за уральца обещают 34,5 тысячи, а за приезжего или иностранца — 450 тысяч.

«Если вербовка не сработает, то будет проведена мобилизация. Именно поэтому сейчас регионы получили указание проводить агрессивную вербовку, а государство закрывает глаза на нарушения закона при принудительной вербовке», — считает Кривенко.

Мобилизация России не грозит — регионы в состоянии и дальше поднимать выплаты и контрактникам, и вербовщикам, уверен экономист Дмитрий Некрасов: «Даже миллион рублей — это всё равно не предел. Это всё ещё небольшая доля общих расходов на одного контрактника. Поэтому, как мне кажется, предел ещё далеко. Денег, по крайней мере в обозримой перспективе, хватит. Есть люди, которые не пойдут ни при каких условиях, а есть те, кто не согласится за пять, но согласится за двадцать пять. Поэтому здесь существует пространство для дальнейшего роста выплат — это просто вопрос поиска нового равновесия».

«Гонка вербовщиков» происходит на фоне общего снижения количества добровольцев. Набор контрактников на войну в Украину упал до минимальных показателей за три года, подсчитал немецкий экономист Янис Клюге. За первое полугодие регионы смогли завербовать около 200 тысяч контрактников, заявил ответственный за набор добровольцев Дмитрий Медведев, это примерно на 5% ниже тех цифр, что Медведев называл год назад.

Некоторые регионы, пытаясь выполнить план по вербовке, прибегают не только к стимуляционным выплатам, но и к силовым методам, напоминает Кривенко. Так, в Пензенской области в июле прошли «облавы» на мужчин, которых принуждали подписывать контракты на участие в войне. Похожие случаи правозащитники фиксировали в Приморском и Хабаровском краях, Ростовской, Амурской и Новосибирской областях.

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