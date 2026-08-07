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«Прятаться поздно»: украинский пранкер проник на закрытое совещание Минобороны РФ

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  • 7.08.2026, 14:38
  • 29,924
«Прятаться поздно»: украинский пранкер проник на закрытое совещание Минобороны РФ

Участники запаниковали, когда узнали об этом.

Украинский пранкер Евгений Вольнов сумел тайно побывать на закрытом совещании Минобороны РФ, которое было посвящено бюджетным вопросам. Об этом украинский блогер рассказал в своем аккаунте в Facebook.

По данным Вольнова, в видеоконференции Минобороны РФ участвовали представители российского военно-промышленного комплекса, в том числе «Военторга», «Воентелекома», а также руководители оборонных заводов.

Вольнов сумел подключиться к видеоконференции Минобороны РФ, благодаря чему установлены российские компании военно-промышленного комплекса и их руководители.

Участники совещания запаниковали, когда узнали, что их контролирует украинский блогер. Они начали быстро отключаться от видеоконференции, но было уже поздно.

«Собралось, чтобы в привычном режиме обсудить, как удобнее дерибанить очередной миллиард, но сеанс внезапно прервался… Прятаться поздно… Мы видим каждое ваше совещание... Ждите новых сюрпризов», - сказал украинский пранкер.

Евгений Вольнов отдельный «привет» передал Минобороны РФ. Украинские дроны без проблем долетают к любому объекту российского военно-промышленного комплекса, поэтому «совсем скоро там будет все гореть».

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