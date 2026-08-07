«Прятаться поздно»: украинский пранкер проник на закрытое совещание Минобороны РФ

«Прятаться поздно»: украинский пранкер проник на закрытое совещание Минобороны РФ12
- 7.08.2026, 14:38
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Участники запаниковали, когда узнали об этом.
Украинский пранкер Евгений Вольнов сумел тайно побывать на закрытом совещании Минобороны РФ, которое было посвящено бюджетным вопросам. Об этом украинский блогер рассказал в своем аккаунте в Facebook.
По данным Вольнова, в видеоконференции Минобороны РФ участвовали представители российского военно-промышленного комплекса, в том числе «Военторга», «Воентелекома», а также руководители оборонных заводов.
Вольнов сумел подключиться к видеоконференции Минобороны РФ, благодаря чему установлены российские компании военно-промышленного комплекса и их руководители.
Участники совещания запаниковали, когда узнали, что их контролирует украинский блогер. Они начали быстро отключаться от видеоконференции, но было уже поздно.
«Собралось, чтобы в привычном режиме обсудить, как удобнее дерибанить очередной миллиард, но сеанс внезапно прервался… Прятаться поздно… Мы видим каждое ваше совещание... Ждите новых сюрпризов», - сказал украинский пранкер.
Евгений Вольнов отдельный «привет» передал Минобороны РФ. Украинские дроны без проблем долетают к любому объекту российского военно-промышленного комплекса, поэтому «совсем скоро там будет все гореть».