В Петриковском районе обнаружили самую крупную осу Европы

В Петриковском районе обнаружили самую крупную осу Европы3
- 7.08.2026, 9:42
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Впечатляющие размеры.
Крупнейшую осу Европы — сколию-гиганта — обнаружили в окрестностях агрогородка Лясковичи сотрудники национального парка «Припятский» совместно с ученым Научно-практического центра по биоресурсам.
Это редкое насекомое впервые заметили в нашей стране в 2007 году на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. В 2015 году вид включили в национальную Красную книгу Беларуси в 2015 году.
Популяция сколии-гигант находится под угрозой.
«В дикой природе резко сокращается численность крупных жуков, чьи личинки служат пищей для потомства осы, что напрямую связано с исчезновением старых лесов, расчисткой ветровалов, вырубкой усыхающих деревьев и раскорчевкой пней. Из-за этого насекомые вынуждены перебираться поближе к человеку и использовать для размножения временные места в жилой зоне, такие как компостные ямы или кучи древесных отходов», — сообщили в пресс-службе нацпарка «Припятский».
Дополнительный урон наносят регулярное выжигание сухой травы, сжигание порубочных остатков и широкое применение химических пестицидов.
Вид является неядовитым.