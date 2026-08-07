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Большая грозовая непогода лишила электричества сотни населенных пунктов в Беларуси

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  • 7.08.2026, 9:13
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Большая грозовая непогода лишила электричества сотни населенных пунктов в Беларуси
Фото: t.me/meteovibe

Самая острая ситуация — в Вилейском районе.

Вечером 6 августа в Беларусь пришел грозовой фронт, под удар непогоды попали многие районы страны. Нарушения электроснабжения зафиксированы в 438 населенных пунктах, сообщили в Минэнерго.

«Нарушения электроснабжения зафиксированы в 438 населенных пунктах. Наиболее сложная ситуация — в Минской, Витебской, Гродненской и Гомельской областях. В Минской области временно нарушено электроснабжение 295 населенных пунктов», — рассказали в Минэнерго.

Как сообщается, повреждения затронули преимущественно распределительные сети 10 кВ — отключены 95 линий электропередачи. Над восстановлением подачи электричества трудятся 180 бригад энергетиков.

Фото: t.me/meteovibe

«Наиболее сложная обстановка сохраняется в Вилейском районе, где непогода затронула 172 населенных пункта. Повреждены 20 линий электропередачи 10 кВ, имеются повреждения опор и массовые падения деревьев», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, что из-за упавших на железнодорожные пути деревьев утром 7 августа сообщалось о задержках поездов Витебск — Минск и Крулевщизна — Молодечно.

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