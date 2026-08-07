Newsweek: Путин столкнулся с дилеммой 4 7.08.2026, 11:23

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Фото: Getty Images

Украина ставит Кремль на «предвыборные часы».

До первых парламентских выборов в России осталось шесть недель, и Владимир Путин, который ударами по Киеву спасает свой авторитет в глазах россиян, столкнулся с дилеммой. Об этом пишет Newsweek.

Его партия, «Единая Россия», вряд ли рискует проиграть: многолетнее культивирование авторитарного правления российским президентом означает, что членам его партии не нужно слишком усердно проводить предвыборную кампанию.

«Но даже квазидиктатору, председательствующему на срежиссированных выборах, нужно быть осторожным, потому что военная кампания Украины в последнее время одержала несколько значительных побед», - сказано в статье.

Отмечается, что эффективная кампания Киева по нанесению дальних ударов по нефтеперерабатывающим заводам, энергетической инфраструктуре и складам крупнейшей российской компании электронной коммерции Wildberries привела к сокращению доходов и серьезной нехватке топлива внутри страны. Линия фронта, возможно, и держится стабильно, но украинские вооруженные силы уничтожают российских солдат с пугающей скоростью.

По мнению журналистов, большинство вариантов решения этих проблем, доступных Путину, были бы крайне непопулярны и рискованны в преддверии выборов в Государственную Думу. Но чем дольше он пытается оградить российское общество от последствий войны, тем сильнее становятся позиции Киева.

Возможность мобилизации в РФ

Украинские силы беспилотных систем заявили, что потери российской армии с декабря по апрель превысили число новобранцев, в то время как премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что в первой половине 2026 года контракты Министерства обороны якобы заключили около 200 000 человек, что с лихвой удовлетворяет потребности в людских ресурсах. В статье сказано:

«В любом случае, месяцы дорогостоящих боев не привели к решающему стратегическому прорыву. Это привело к распространению слухов о том, что через четыре года после первой мобилизации готовится еще одна крупная мобилизация».

Тем временем российские власти применяют метод «пряника», а не «кнута», чтобы попытаться увеличить показатели призыва.

22 июля Госдума исключила еще 11 уголовных преступлений из списка преступлений, препятствующих заключению военных контрактов обвиняемыми и осужденными.

Региональные власти также повышают потолок единовременных бонусных выплат для желающих поступить на военную службу, а Министерство обороны начало кампании по набору в российских университетах.

«Автократ, одержимый желанием продемонстрировать впечатляющее национальное единство на общенациональных выборах, не может рисковать созданием очередей из мужчин призывного возраста за несколько недель до дня голосования путем поспешной военной мобилизации», - пишет издание.

Взрывы в РФ продолжаются

Недавняя серия атак Украины на объекты, принадлежащие российскому аналогу Amazon, справедливо попала в заголовки мировых новостей.

Отмечается, что непрекращающиеся разрушения Украиной российских нефтеперерабатывающих и энергетических заводов доставляют Путину наибольшую головную боль.

С июня большинство российских регионов борются с хорошо задокументированной нехваткой топлива; автомобилисты сталкиваются с многочасовыми очередями, нормированием бензина и дизельного топлива и, конечно же, высокими ценами на заправках.

Ущерб также отражается на экспортных показателях; согласно данным нефтяного трекера Киевской школы экономики, экспорт нефтепродуктов из России в июне упал до рекордно низкого уровня в 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Отмечается, что для членов партии Путина эти факторы вряд ли существенно повлияют на их популярность в преддверии сентября.

В настоящее время «Единая Россия» контролирует более 300 мест в 450-местной Думе, что значительно превышает необходимое для принятия законов без поддержки большинства. Путин может спокойно потерять несколько мест, и это никак не повлияет на его способность управлять страной. В статье сказано:

«Но в стране, где выборы давно стали предрешенным событием, все еще есть способы оценить, насколько популярна правящая партия, как она хочет, чтобы вы думали».

По мнению журналистов, «Единая Россия» одержит победу в сентябре, сопровождаемую тщательно спланированными демонстрациями патриотического энтузиазма и результатом, достаточным для того, чтобы политическая машина Путина продолжала работать.

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