В Аргентине начались массовые митинги 2 7.08.2026, 8:23

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Фото: Luis Robayo/AFP

В Буэнос-Айресе дошло до столкновений между полицией и протестующими.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошли столкновения между полицией и протестующими, выступающими против законопроекта президента Хавьера Милея о реформе правил частной собственности. Граждане опасаются, что иностранцы купят слишком много земли в стране.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Тысячи людей вышли к зданию Сената, заявляя, что предложенные изменения могут создать риск для контроля страны над собственными землями. В то же время правительство утверждает, что реформа необходима для привлечения инвестиций и упрощения экономических процедур.

Акция протеста была организована левыми политическими движениями и профсоюзами у здания Сената, где рассматривается законопроект «О неприкосновенности частной собственности».

По данным агентства EFE, поначалу протест проходил мирно. В то же время AFP сообщало, что часть демонстрантов начала бросать камни и другие предметы в милицию.

Что не так с законопроектом о частной собственности

Споры вызвали положения законопроекта, который должен изменить правила использования сельских земель, упростить процедуры выселения и ограничить возможности государства по изъятию частной собственности.

Отдельное возмущение вызвало предложение увеличить предел владения землей для иностранных покупателей с 15% до 25% территории страны. Однако после волны критики правящая партия решила удалить этот пункт из законопроекта.

Правительство Хавьера Милея заявляет, что реформа поможет Аргентине привлечь иностранные инвестиции и сделать правила собственности более понятными бизнесу.

Оппоненты президента, напротив, предупреждают о риске потери контроля над национальными ресурсами. Во время протестов участники держали плакаты с надписями «Родина не продается».

Сколько уже выкуплено земель иностранцами Аргентины

По данным исследования 2025 г., проведенного исследователями из Университета Буэнос-Айреса и других академических учреждений, около 5% территории Аргентины уже находится в собственности иностранных компаний. Это примерно соответствует площади Англии.

Авторы исследования отмечают, что в некоторых регионах доля иностранного владения землей уже превышает действующий лимит в 15%.

В то же время, сторонники реформы считают, что открытие земельного рынка может стимулировать экономический рост страны, которая годами борется с высокой инфляцией и нехваткой инвестиций.

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