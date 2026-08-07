Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге

Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге2
- 7.08.2026, 8:08
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Аэропорт города ввел ограничение на прием и отправку самолетов.
Беспилотники атаковали логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге - город расположен на расстоянии более 1700 километров от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и мониторинговые каналы.
По данным очевидцев, на место попадания съезжаются пожарные машины и полицейские экипажи. Сообщается о пожаре на первом блоке склада.
Еще до атаки Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил в регионе режим беспилотной угрозы.
Wildberries подтвердили атаку, утверждая, что на объекте якобы заранее провели эвакуацию.
«На логистическом объекте компании в Екатеринбурге Свердловской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты», - заявили в компании.
Последствия ударов по Wildberries уже ощущаются на разных уровнях экономики России. По оценкам, ремонт компании может обойтись России в четверть годового дефицита бюджета - из-за оттока продавцов оборот маркетплейса уже сократился на четверть.
По данным Forbes, ВСУ уже уничтожили по меньшей мере 17% складских помещений Wildberries, в течение последних двух недель Силы обороны почти ежедневно атакуют объекты компании.