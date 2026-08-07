Атаки на Wildberries привели к кризису в крупных банках России 1 7.08.2026, 8:57

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Интересные данные Cлужбы внешней разведки Украины.

Крупнейшие государственные банки России – «Сбер» и «ВТБ» – демонстрируют ухудшение качества кредитных портфелей из-за роста проблемной задолженности и увеличения резервов. Особо заметным стало ухудшение ситуации в ипотечном портфеле. Об этом свидетельствуют данные Cлужбы внешней разведки Украины.

Доля проблемных кредитов третьей стадии в портфеле «Cбера» за квартал выросла с 4,8% до 5,5% - при объеме портфеля 658,7 млрд долларов это примерно 36,3 млрд долларов проблемных ссуд, свидетельствует отчетность за первое полугодие 2026 года.

Резервы под возможные потери банк нарастил на 8,6%. Дефолтные кредиты в проектном финансировании увеличились на 27,9%, в корпоративном сегменте - на 22,6%, а просроченная задолженность - на 23,7%. Худшая динамика в ипотеке: там объем просрочки вырос почти на 50%.

Изменение характера работы кредитного комитета признал и председатель правления Герман Греф. По его словам, структура теперь больше занята переоформлением имеющихся долгов, чем выдачей новых ссуд. Заместитель председателя правления Тарас Скворцов одновременно снизил прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0-0,5% и предупредил о возможном повышении налогов в 2027 году.

Отдельный очаг напряжения - электронная коммерция. В банке фиксируют рост рисков среди компаний этого сегмента, прежде всего вокруг маркетплейса Wildberries, клиенты которого массово обращаются за реструктуризацией.

ВТБ сокращает персонал и подошел к пределу по капиталу

Второй по размеру государственный банк России, который держит около 8 трлн рублей депозитов населения, объявил об увольнении 10% работников головного офиса. Прибыль за первое полугодие уменьшилась на 20%, а во втором квартале - на 34%. Резервы под проблемные кредиты за квартал выросли почти на треть, до 66,5 млрд рублей.

Рентабельность капитала упала с 20,5% до 13%, а достаточность капитала снизилась до 10,7% - при минимальном требовании центробанка на уровне 10%.

Трудности накапливались еще с прошлого года: по итогам 2025-го доля проблемных кредитов в портфеле ВТБ выросла почти в полтора раза, до 14,2%. Это примерно на треть выше среднего показателя банковской системы России.

Кредиты военным предприятиям скрывают реальный масштаб

Оценки потерь могут оказаться заниженными, поскольку значительную часть ссуд банк выдавал предприятиям, связанным с военным производством. Рынок реагирует уже сейчас: акции ВТБ опустились до исторических минимумов на московской бирже, в том числе из-за паники инвесторов насчет стратегического партнерства банка с Wildberries.

Общий знаменатель для обоих учреждений - дорогие кредиты, слабый экономический рост и санкции, которые ухудшают качество банковских активов. Наращивание резервов, реструктуризация долгов и сокращение расходов несут риск новых дефолтов и дальнейших увольнений в финансовом секторе.

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