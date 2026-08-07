БелЖД попала в крупный скандал из-за очередей к камерам хранения в Минске 7 7.08.2026, 9:23

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Представитель железной дороги попытался оправдаться в эфире ТВ.

В Белорусской железной дороге признали проблему с очередями у камер хранения на Центральном вокзале в Минске, на которую жаловались в соцсетях. Ситуацию объяснили ростом пассажиропотока и тем, что багаж до сих пор принимают и выдают вручную, передает ОНТ.

Недавно в соцсетях пожаловались на камеры хранения на железнодорожном вокзале в Минске. Как заметила одна пассажирка, чтобы сдать или забрать багаж, нужно отстоять большую очередь, плюс камеры не работают по ночам.

«Каждый раз удивляюсь этому позору: камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото люди не вмещаются в само помещение», — возмутилась женщина.

В комментариях другие пользователи рассказали, что автоматические камеры хранения уже работают на вокзалах в Бресте, Гродно и Гомеле. Некоторые пассажиры также жаловались, что из-за закрытия минской камеры хранения вечером не могли вовремя забрать вещи и были вынуждены менять планы.

Первый заместитель начальника пассажирской службы БелЖД Константин Бояр рассказал, что проблема особенно заметна в периоды повышенного спроса.

По его словам, в Минске в обычном режиме предусмотрено более 700 мест для размещения грузобагажа и багажа. В пиковые периоды их количество может увеличиваться примерно до 900.

При этом нагрузка на камеры хранения меняется в зависимости от дня недели, месяца и сезона. В этом году на железной дороге отмечают рост пассажиропотока, в том числе в международном сообщении.

«В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении», – рассказал Константин Бояр.

Он также обратил внимание, что услугами камер хранения пользуются не только пассажиры железной дороги. Оставить вещи на вокзале могут туристы и гости Минска, которые, например, уже выселились из гостиницы, но еще не уехали из города.

По его словам, ожидание при сдаче или получении багажа в среднем может занимать около 10 минут. Более продолжительное время ожидания в отдельных случаях связано с очередью и дополнительной нагрузкой на сотрудников.

«Десять минут вызваны определенной технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по-другому пути», – заявил он.

В БелЖД считают, что работу камер хранения необходимо совершенствовать, чтобы сократить время обслуживания пассажиров и снизить нагрузку в периоды пикового спроса.

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